3工人高空墜地慘死 家屬質疑廠商沒做好安全措施

2019-10-11 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



南投市南崗工業區環偉實業工安事故，3名工人搭吊車吊籃高空作業，卻在26公尺高度撞到突出物，3人從將近9樓高墜地，釀成3死。死者家屬質疑廠商將事故責任推給死者，認為公司為了省事不顧工安規定，才賠上三條命，希望司法釐清真相。

位在南崗工業區的環偉實業新廠房，由總丞鋼構公司負責興建。昨天下午1點，李姓、楊姓、許姓3名工人搭吊車吊籃升上高工作業，吊籃在26公尺高度撞到突出物，3名工人追落地面，楊姓工人頭部重創當場死亡，李、許2人送醫急救傷重不治。

南投地檢署檢查官在南投地檢署相驗遺體，但不發一語。3名死者都是彰化人，預計相驗結束後，遺體將由家屬運回家中。

勞動安全衛生中心人員昨天抵達現場後，沒看到安全帽等防護設備，研判3名工人可能都沒戴安全帽，也未綁安全帶，就搭乘吊車吊籃。今天家屬遇到第4名工游姓工人，他說，因為吊籃空間不足，他爬樓梯上屋頂，工人都有綁安全帶等安全措施，但家屬質疑游姓工人說法偏袒廠商。