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3工人高空墜地慘死 家屬質疑廠商沒做好安全措施

2019-10-11 11:48聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投市南崗工業區環偉實業工安事故，3名工人搭吊車吊籃高空作業，卻在26公尺高度撞到突出物，3人從將近9樓高墜地，釀成3死。死者家屬質疑廠商將事故責任推給死者，認為公司為了省事不顧工安規定，才賠上三條命，希望司法釐清真相。

位在南崗工業區的環偉實業新廠房，由總丞鋼構公司負責興建。昨天下午1點，李姓、楊姓、許姓3名工人搭吊車吊籃升上高工作業，吊籃在26公尺高度撞到突出物，3名工人追落地面，楊姓工人頭部重創當場死亡，李、許2人送醫急救傷重不治。

南投地檢署檢查官在南投地檢署相驗遺體，但不發一語。3名死者都是彰化人，預計相驗結束後，遺體將由家屬運回家中。

勞動安全衛生中心人員昨天抵達現場後，沒看到安全帽等防護設備，研判3名工人可能都沒戴安全帽，也未綁安全帶，就搭乘吊車吊籃。今天家屬遇到第4名工游姓工人，他說，因為吊籃空間不足，他爬樓梯上屋頂，工人都有綁安全帶等安全措施，但家屬質疑游姓工人說法偏袒廠商。

死者家屬懷疑，昨天雙十節公司為了趕工，才在假日上班，卻便宜行事，沒有依規定做好安全措施，也質疑事故當時沒有工安人員從旁協助，才會釀成3死悲劇，要求環偉實業和總丞鋼構能負起責任。

南崗工業區環偉實業公司高空作業事故，造成3人從高處墜落死亡，家屬質疑廠商沒有做好...
南崗工業區環偉實業公司高空作業事故，造成3人從高處墜落死亡，家屬質疑廠商沒有做好安全措施，應負起全部責任。圖／南投縣消防局提供
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事故工安

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