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越界陸船涉漁事糾紛 馬祖海巡強勢查扣

2019-10-11 13:36中央社 馬祖11日電

近日東北季風減弱海象轉好，為遏止中國漁船越界，嚴重破壞海洋資源，馬祖海巡隊國慶日特別加強周邊海域掃蕩，於莒光限制水域內查獲非法越界中國漁船1艘8人。

馬祖海巡隊今天指出，10日中午12時許，PP-3538艇接獲金馬澎分署第十一巡防區雷達通報，於西莒東北方發現一目標持續向西航行且即將進入莒光限制水域，PP-3538艇立即前往查看發現該目標為大陸籍「閩長漁23159號」，且該船正在航行作業中。

後於下午1時許再次接獲巡防區通報，本國籍漁船「雙發38號」船長通知其網具疑遭「閩」船破壞，在考量航行安全情況下，馬祖海巡隊立即加派PP-3571艇前往戒護，並由PP-3538艇於莒光小嶼外2.3浬處廣播要求「閩」船停船受檢，經海巡人員登檢清查計有船長等8人。

另因應非洲豬瘟疫情橫行，更加強船上各艙間物品及所帶食物清查，均無相關豬肉及其製品後，押解「閩」船至小嶼外0.2浬將其所佈放之網具收起，於下午2時許收起漁網30件及漁獲共計377公斤，並在瀏泉礁2.2浬處全數海拋，由PP-3538艇及PP-3571艇押解「閩」船返回南竿隊部偵辦。

經馬祖海巡隊協調後，本國籍「雙」船船長已和陸籍「閩」船達成和解協議，「雙」船船長一直再三表示感謝海巡署即時協助。

海巡署馬祖非洲豬瘟

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