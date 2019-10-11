女子迷戀異國戀情 員警及時阻詐

2019-10-11 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



鄭姓女子在網路上接到加好友訊息，她看照片上的男子長得俊俏，同意加好友後，對方自稱是「中澳混血兒」，與對方通訊一段日子，對方說要來台陪伴她，但因不夠錢，要她匯25萬元。鄭女不疑有詐，到銀行匯款，行員有覺有異，懷疑她遇到網路詐騙陷阱，請警方勸鄭女，因員警講了一句話，才讓鄭女突然覺醒，沒再執意匯款。

警方表示，10月9日下午，51歲的鄭姓女子到銀行要匯2000歐元（約新台幣67600元），行員發覺她說要匯給國外男友，覺得有異，懷疑她可能陷入網路愛情詐騙圈套，便通知高雄市警中正三路派出所員警去勸她。

員警到場，鄭女仍稱男友打算從歐洲飛來台灣陪伴她，因機票旅費不足，要她先匯25萬元，她因經濟不寬裕，只能先匯2000歐元，是「真的要匯款給男友」，還將雙方的通話訊息及男友的生活照顯示給警方看。但員警問她是否見過男友，鄭女說沒有，但男友就是要來台灣和她見面，不夠錢，才要她匯款。