60小時多次打電話報警 男揚言「衝撞總統府」
55歲吳姓男子，今年5月在60小時內多次撥打110報案，恫嚇台北市警局勤務指揮中心值班員警，「要撞總統府」、「如果你說可以我就去撞」等語，涉嫌恐嚇加害總統府官員，及周邊民眾生命身體安全，檢方日前偵結，全案依照恐嚇公眾罪提起公訴。
起訴指出，吳男在今年5月25日凌晨2點25分，至同月27日下午2時許，約60小時內，以行動電話向台北市警察局勤務中心報案，並對值班員警恫稱要衝撞總統府。
吳男在報案電話中稱，「我可以去撞總統府嗎、如果你說可以我就去撞、好我來去總統府」、「我等一下應該坐計程車過去，應半小時就到總統府」、「你好，我現在撞總統府可以嗎，阿執勤，一台車放那邊釋放好看的齁」、「我先說，我不是去撞總統府，我要去總統府請安一下」等語。
值班人員接獲吳男電話後，依照行動電話基地台位置，隨即聯繫大同分局、中正一分局派遣警力調查，循線找出吳男身分。吳男到案後坦承，110報案台錄下的聲音是自己的聲音無誤。
士林地檢署認為，吳男有多次妨害秩序前科，仍不思悔改，明知揚言衝撞總統府，勢必造成公眾恐慌，仍基於恐嚇公眾犯意，打電話至警局勤務中心放話撞總統府，全案依110報案台錄音，證明吳男確有恫稱撞總統府言論，依恐嚇公眾罪嫌提起公訴。
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