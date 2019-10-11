60小時多次打電話報警 男揚言「衝撞總統府」

2019-10-11 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



55歲吳姓男子，今年5月在60小時內多次撥打110報案，恫嚇台北市警局勤務指揮中心值班員警，「要撞總統府」、「如果你說可以我就去撞」等語，涉嫌恐嚇加害總統府官員，及周邊民眾生命身體安全，檢方日前偵結，全案依照恐嚇公眾罪提起公訴。

起訴指出，吳男在今年5月25日凌晨2點25分，至同月27日下午2時許，約60小時內，以行動電話向台北市警察局勤務中心報案，並對值班員警恫稱要衝撞總統府。

吳男在報案電話中稱，「我可以去撞總統府嗎、如果你說可以我就去撞、好我來去總統府」、「我等一下應該坐計程車過去，應半小時就到總統府」、「你好，我現在撞總統府可以嗎，阿執勤，一台車放那邊釋放好看的齁」、「我先說，我不是去撞總統府，我要去總統府請安一下」等語。

值班人員接獲吳男電話後，依照行動電話基地台位置，隨即聯繫大同分局、中正一分局派遣警力調查，循線找出吳男身分。吳男到案後坦承，110報案台錄下的聲音是自己的聲音無誤。