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南方澳大橋明拆1千公噸殘體 今刨橋板柏油面減重200噸

2019-10-11 10:51聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

南方澳斷橋，重達1500公噸，拆橋啟動，徵調萬噸升降平台船「宏禹1號」作業，昨天完成不可能任務，先封港，整座拆離重320噸的上方鋼拱，移吊至蘇澳港8號碼頭後線，進一步調查。

同時，斷橋的殘體還有1千公噸的橋面板、200公噸的2座Y字型橋墩座，今天期前作業，明天準備切割吊離。

台灣港務公司今天指出，橋面板量體大且重，因此，今天先「減重」，減輕吊掛工作，即是刨除橋面板上的柏油鋪面，預計可以減輕200公噸。　

而2座Y字型橋墩座的各重100公噸，明天開始吊掛，同樣吊往蘇澳港8號碼頭後線，這是證據保全的一部分，也是證物。

被斷橋壓在水下的3艘漁船， 救災時，已經拖吊出新臺勝266號，另外還有新臺勝366號與33號，還被壓在水下，等待橋體吊起，一起拖出。

南方澳斷橋殘體後續拆除工作，為免影響漁民出入漁港作業，因此，接下的工作的將採「半半施工」，即拆除同時，開放部分航道，例如，左側施工，右側開放，左側完成，移置右側，留出航道。

上方鋼拱昨天被移除，斷橋下方航道開通，陳姓漁民說，感覺安全多了，否則為了討海，進進出出斷橋下方，看到斷橋上方的鋼拱，難免怕怕，心裡壓力，如今移除，感覺安心多了，現就等橋板清走，趕快恢復舊有航道，方便作業且更安全。

南方澳斷橋的殘體還有1千公噸的橋面板、200公噸的2座Y字型橋墩座，今天期前作業...
南方澳斷橋的殘體還有1千公噸的橋面板、200公噸的2座Y字型橋墩座，今天期前作業，明天準備切割吊離。記者羅建旺／攝影
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南方澳斷橋的殘體今天期前作業，明天準備切割吊離，上方鋼拱移除，漁船走臨時航道安心...
南方澳斷橋的殘體今天期前作業，明天準備切割吊離，上方鋼拱移除，漁船走臨時航道安心多了。記者羅建旺／攝影
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斷橋漁民

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