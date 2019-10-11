南方澳大橋明拆1千公噸殘體 今刨橋板柏油面減重200噸

2019-10-11 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



南方澳斷橋，重達1500公噸，拆橋啟動，徵調萬噸升降平台船「宏禹1號」作業，昨天完成不可能任務，先封港，整座拆離重320噸的上方鋼拱，移吊至蘇澳港8號碼頭後線，進一步調查。

同時，斷橋的殘體還有1千公噸的橋面板、200公噸的2座Y字型橋墩座，今天期前作業，明天準備切割吊離。

台灣港務公司今天指出，橋面板量體大且重，因此，今天先「減重」，減輕吊掛工作，即是刨除橋面板上的柏油鋪面，預計可以減輕200公噸。

而2座Y字型橋墩座的各重100公噸，明天開始吊掛，同樣吊往蘇澳港8號碼頭後線，這是證據保全的一部分，也是證物。

被斷橋壓在水下的3艘漁船， 救災時，已經拖吊出新臺勝266號，另外還有新臺勝366號與33號，還被壓在水下，等待橋體吊起，一起拖出。

南方澳斷橋殘體後續拆除工作，為免影響漁民出入漁港作業，因此，接下的工作的將採「半半施工」，即拆除同時，開放部分航道，例如，左側施工，右側開放，左側完成，移置右側，留出航道。