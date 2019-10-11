雜貨店老闆娘遭持石塊狠砸 疑借錢不成惱怒行凶

2019-10-11 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市三峽區昨天發生雜貨店濺血刑案，1名男子走入店家假借要購買啤酒，趁老闆娘轉身要拿酒不備時，狠男拿出石塊連續猛砸老闆娘的頭部，老闆娘當場就昏了過去，狠男卻還不罷手繼續連砸10多下，隨後趁機逃逸；警方目前已經掌握嫌犯身分，持續追緝當中。

三峽雜貨店老闆娘遭男子持石塊狠砸，疑借錢不成惱怒行凶。記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

遭攻擊的陳姓老闆娘（68歲）昨天上午10時許在自家永安路的雜貨店打理貨品時，1名曾住在雜貨店隔壁綽號「阿豪」的鍾姓男子（44歲）突然上門表示要購買1整箱啤酒，要陳婦趕快拿出來，陳婦不疑有他走到冰箱前正準備拿取啤酒，突然鍾男就拿出口袋中預藏的石塊朝陳婦的後腦勺狠砸過去。

陳婦當場就暈了過去倒在貨架前，但鍾男卻毫不罷休，看見陳婦昏迷無力反抗，竟繼續攻擊她的頭部，造成她頭部嚴重撕裂傷、鮮血直流，最後更只能反射性倒在地上抽搐，鍾男則趁隙逃出店外；老闆娘的家屬雖然聽見後立即追了出去，但仍被嫌犯逃逸。

據瞭解，疑似是因為鍾姓男子曾住在雜貨店隔壁，之前經常來購買物品消費，雖然之後搬離，但仍會時不時回來要求陳婦借錢給他花用；案發前一日鍾男又再度找上門向陳婦央求能借500元應急，但卻被陳婦拒絕，因此才會惹他不滿，預謀要報復，但鍾男手法凶殘，連婦人家屬都直呼「根本是要置人於死地！」。