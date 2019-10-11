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糗了！小琉球浮潛摸海龜 德籍少年遊客觸法送辦

2019-10-11 09:05聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

德籍男子在小琉球浮潛卻觸摸海龜，而遭人檢舉。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供
德籍男子在小琉球浮潛卻觸摸海龜，而遭人檢舉。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供
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屏東縣小琉球國慶連假，首日就湧入上萬旅客登島，為保護海洋生態，雖然官方與民間合作，宣導不能騷擾海龜，但昨天仍有遊客因觸摸海龜而遭移送偵辦。海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢表示，昨天（10日）下午2點多，透過網路巡查，發現遊客在臉書社群發布小琉球美人洞，有潛水客騷擾海龜訊息，隨即在沙灘找到涉案的未成年德國籍男子，詢問後移送屏東地方法院少年法庭處理。

小琉球地區因海洋資源豐富，加上近幾年保育有成，已是台灣著名海龜棲息地，每逢假日更是吸引大批遊客前往朝聖，卻也頻傳遊客騷擾海龜。小琉球安檢所所長謝旻儒昨天下午2點50分，發現臉書社群內，民眾發布美人洞有潛水客騷擾海龜訊息，即刻根據照片地點前往追查，15分鐘後，就在美人洞沙灘發現騷擾海龜男子，隨即將其帶回實施筆錄訊問，並同步協請屏東國立海洋生物博物館判定照片中之海龜品種，經確認為保育類「綠蠵龜」。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，經查涉案人為德國籍男子，未成年，本次與家人來台自助旅遊，可能因不諳我國相關保育法規導致觸法，但干擾、觸摸等騷擾海龜行為已違反野生動物保護法第18條，故全案移送屏東地方法院少年法庭處理。

故海巡署南部分署第五岸巡隊在此呼籲依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者將可由主管機關處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金，，海洋保育不分國籍，前來遊玩的民眾，進行各類水中遊憩活動時，如遇野生動物應秉持「不接觸、不干擾、不餵食」之三不原則；如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護台灣珍貴的海洋野生動物。

德籍男子（右）與家人來自助台旅遊，因騷擾海龜觸法。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提...
德籍男子（右）與家人來自助台旅遊，因騷擾海龜觸法。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供
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德籍男子（右2）與家人來自助台旅遊，因騷擾海龜觸法。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊...
德籍男子（右2）與家人來自助台旅遊，因騷擾海龜觸法。圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供
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小琉球海龜海巡署

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