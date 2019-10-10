北市信義區社區大火 百名住戶倉惶逃出

2019-10-10 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



台北市信義區林口街一棟社區大樓，今天晚間9點多發生火災，起火的是9樓住家，窗戶竄出火舌直冒濃煙，上百名住戶倉惶疏散。