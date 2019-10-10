高雄連查獲私菸 海巡岸際加強威力掃蕩

2019-10-10 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



海巡署及保三總隊等單位10月以來接連在高雄市查獲私菸，據高雄市政府統計，與各單位合作查獲的私菸，市值上億。海巡署南部分署因國慶連續假期來臨，昨天起，安排海巡人員日夜在海邊、漁港，展開威力掃蕩行動，防範私梟伺機而動，並籲請民眾，如果發現岸邊有不法行為，立即撥打「118」專線報案。

海巡署偵防分署、保三總隊第二大隊，10月以來，曾與高雄市政府財政局合作查緝私菸，分別在高雄市仁武區民宅、大寮區鐵皮倉庫，以及大社區1貨櫃屋內，查獲5款自創品牌的未稅香菸，共1620箱。財政部關務署高雄關也與市府財政局，在高雄港第65號碼頭，查獲4只40呎貨櫃夾藏私菸，自越南起運經高雄港要轉運菲律賓，貨櫃內包含6款私菸4052箱，市價估計超過1億5000萬元。

海巡署南部分署因國慶連假，私梟可能蠢動，昨天起，已指示第一一岸巡隊，針對岸際、海域及漁港周邊加強巡邏，並加強進出港船筏檢查工作，防範不法分子走私農漁畜產品、菸、酒及動物活體入境。

海巡署南部分署表示，昨天起一連5天，海巡署岸巡隊將在各轄區執行威力掃蕩任務，並同步加強各港口安全檢查工作，防止杜不肖人士伺機從事不法，保障人民生命財產安全。