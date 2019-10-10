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雲林2女慘死砂石車輪下 家屬認屍哭斷腸

2019-10-10 20:46中央社 雲林縣10日電

雲158線兩女騎士慘死砂石車輪下。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
雲158線兩女騎士慘死砂石車輪下。聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
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雲林縣2名女子今天共乘一部機車，行經縣道158線虎尾段時，因閃躲小貨車倒地遭砂石車輾斃。家屬認屍時痛哭失聲，砂石車駕駛依過失致死罪送辦，小貨車駕駛則涉肇事逃逸罪。

事發後，警方以機車車牌確認2名女子身分，分別為雲林縣東勢鄉張姓（23歲）女子、雲林縣虎尾鎮魏姓（22歲）女子，她們二人今年甫大學畢業，今天相約要去台南玩。

警方接獲報案趕到現場時，僅有砂石車停留在原地，警方調閱事故地點附近商家監視器畫面，並查訪目擊者的說詞，發現另一輛藍色小貨車也涉嫌肇事，警方循線通知小貨車駕駛到案說明。

警訊時，砂石車廖姓駕駛（25歲）供稱，他是從虎尾載運砂石要前往林內，行經事故地點時，一輛機車突然倒臥在車前，他根本來不及閃避。廖員酒測值為零，警訊後依過失致死罪嫌，移送法辦。

另外，小貨車鄭姓駕駛（34歲）下午4時30分前往虎尾警分局說明，他供稱，知道發生車禍，但不知道與他有關。警方訊問後，以肇事逃逸罪嫌，移送法辦。

魏姓死者的父親到事故現場時，一眼認出是女兒的機車。他表示，難以置信，女兒上午才說要出門遊玩，現在卻成冰冷的屍體。

魏父確認女兒身分後，當場癱軟在地，啜泣不已；張姓死者的父親見到女兒遺體後，當場淚崩；其他家屬聽聞噩耗趕來，也都難過、痛哭坐地。

警方初步調查，行駛在外側道的鄭姓小貨車駕駛突然煞車，後方的機車騎士為閃躲而與貨車發生擦撞，機車倒在內側車道，遭後方的砂石車輾過。詳細肇因，還需進一步調查

砂石事故

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