家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／即時報導



高雄市苓雅區1家人力仲介公司多次遭人噴漆、放鞭炮，向警方報案，但員警未依規定受理報案，事情傳開，昨天高雄市苓雅警分局立即查辦，通知涉案的3名男子到案，依毀損及恐嚇罪嫌移送其中2人法辦。警方表示，對於派出所未在第一時間按規定受理報案，將依匿報刑案對員警行政處分。

據了解，吳姓男子向張姓男子稱家裡經營的仲介公司周轉有問題，透過張向張的黃姓老闆先後借350萬元，後來因沒還錢，黃姓老闆與張及另名陳姓男子，8月間找去吳家經營的人力仲介公司，要求還款，但不見吳，便要求吳的媽媽、哥哥多少還錢，但未達成共識。陳涉嫌撂狠話，張因居中牽線，便在8、9月間，去吳家放鞭炮，並在大門及地板上噴漆。

吳家第一次發現遭放鞭炮，就向苓雅警分局福德二路派出所報案，因吳家沒掌握相關事證，員警未受理報案，吳家才裝監錄系統，後來錄到張姓男子涉嫌噴漆畫面，再向福德二路派出所報案，不過，員警也未依規定受理，吳家才向媒體投訴。