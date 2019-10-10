親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00聯合報 記者林保光／即時報導

高雄市苓雅區1家人力仲介公司多次遭人噴漆、放鞭炮，向警方報案，但員警未依規定受理報案，事情傳開，昨天高雄市苓雅警分局立即查辦，通知涉案的3名男子到案，依毀損及恐嚇罪嫌移送其中2人法辦。警方表示，對於派出所未在第一時間按規定受理報案，將依匿報刑案對員警行政處分。

據了解，吳姓男子向張姓男子稱家裡經營的仲介公司周轉有問題，透過張向張的黃姓老闆先後借350萬元，後來因沒還錢，黃姓老闆與張及另名陳姓男子，8月間找去吳家經營的人力仲介公司，要求還款，但不見吳，便要求吳的媽媽、哥哥多少還錢，但未達成共識。陳涉嫌撂狠話，張因居中牽線，便在8、9月間，去吳家放鞭炮，並在大門及地板上噴漆。

吳家第一次發現遭放鞭炮，就向苓雅警分局福德二路派出所報案，因吳家沒掌握相關事證，員警未受理報案，吳家才裝監錄系統，後來錄到張姓男子涉嫌噴漆畫面，再向福德二路派出所報案，不過，員警也未依規定受理，吳家才向媒體投訴。

昨天苓雅警分局立即查辦全案，通知黃、張、陳3人到案，查悉張、陳2人涉案，依毀損及恐嚇罪嫌，函送全案法辦。不過，警方查出派出所員警在吳家報案時，都未依規定在第一時間受理報案，認為員警失職，將對相關員警記過1次以上行政處分。

高雄市警苓雅分局福德二路派出所未依規定受理報案，警方將懲處相關員警。圖／警方提供
高雄市警苓雅分局福德二路派出所未依規定受理報案，警方將懲處相關員警。圖／警方提供
分享

恐嚇高雄市

相關新聞

警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36

痛！從梯上摔下手臂遭鐵柵刺穿 新莊地藏庵傳施工意外

2019-10-10 18:16

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

影／23人東澳划獨木舟遇浪1船翻覆 造成遊客骨折送醫

2019-10-10 17:13

電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

2019-10-10 17:55

孫子國慶回家向阿嬤要錢 違反保護令阿公報警逮人

2019-10-10 17:10

慣竊偷婆媽買菜機車代步 狼狽跌進花盆鞋噴飛

2019-10-10 14:55

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

七星山公園驚傳50歲男子失去呼吸心跳 請求國搜支援中

2019-10-10 13:20

北市警分析扒手模式 四大手法偷走你的錢

2019-10-10 13:12

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

消防頭盔衣服褲鞋全是木雕 義消巧手賦予新生命

2019-10-10 11:54

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

男子指控三重警局濫權 警方回應：一切依法進行盤查

2019-10-10 11:20

嘉市消防員 每人有2套消防衣

2019-10-10 11:03

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

14年無名屍 警比對助她「回家」

2019-10-09 23:51

不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30

高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02

陳建州關心校園霸凌 陪伴5步驟多溝通

2019-10-09 22:01

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

忘拔機車鑰匙 竊嫌潛入家中母女渾然不知

2019-10-09 18:15

酒客嫌鄰桌唱歌不好聽送噓聲 吵輸竟持斧傷人

2019-10-09 18:08

嘉邑行善團執行長遭砍傷 警依殺人未遂辦前總幹事

2019-10-09 18:03

台南危橋有30座？別嚇人只有一座啦

2019-10-09 17:19

衛福部新營醫院患者墜樓身亡 醫院：才剛住院

2019-10-09 17:18

嘉市小英之友會前副會長遭人砍傷 警逮一名犯嫌

2019-10-09 16:32

影／與友人口角！妙齡女跨坐女兒牆想輕生 警救援成功

2019-10-09 16:29

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

高雄21歲男遭棄屍成白骨 凌虐36小時路線曝光

2019-10-09 15:40

竹縣內灣派出所搬新家 81年老派出所仍是打卡熱點

2019-10-09 15:37

騎電動自行車沒戴安全帽！岡山違規多 9成是移工

2019-10-09 15:34

福和橋下工地傳意外 男疑闖入工地遭挖土機輾過身亡

2019-10-09 15:32

基隆田寮河女子落水 金雞橋發現遺體、祥龍橋找到遺物

2019-10-09 15:16
看更多

熱門文章

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

南投工業區國慶日發生工安意外 3名工人確定死亡

2019-10-10 15:04

載南方澳斷橋…這艘國造城堡吊得起5千噸 船速只比走路快一點

2019-10-10 09:00

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

基隆驚見夫婦陳屍住處多日 現場有遺書疑尋短

2019-10-10 15:42

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

2019-10-10 04:07

不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

大學女宿夜半驚見陌生男摀嘴巴 辯稱因好奇進入

2019-10-10 12:21

警方公布查緝毒品成績單 金門破近百件

2019-10-10 12:01

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

痛！從梯上摔下手臂遭鐵柵刺穿 新莊地藏庵傳施工意外

2019-10-10 18:16

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡

2019-10-09 20:02

影／跨港斷橋安全運抵蘇澳港 工程團隊「鬆了一口氣」

2019-10-10 14:24

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

約吃消夜變逼口交 女同事慘遭扒光硬上

2019-10-10 11:16

交部列管橋梁搞烏龍 竟用舊資料

2019-10-10 00:37

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

林克穎確定不引渡 被害人家屬：多說無益

2019-10-09 21:39

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

嘉邑行善團喋血 傳與向法院聲請登記慈善基金會有關

2019-10-09 22:44

水肥車藏毒 澎湖破獲逾千公斤毒品原料

2019-10-09 22:04

警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36

南方澳橋拱拆了…拚十天清空斷橋

2019-10-10 00:19

91歲國寶歌王文夏住院昏迷 驗尿疑遭餵毒

2019-10-10 00:15

電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

2019-10-10 17:55

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16

「完成不可能的任務」南方澳跨港斷橋正吊離緩慢移動

2019-10-10 11:06

家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00

和弱智女友嘿咻挨告乘機性交 男子喊冤：她也很喜歡

2019-10-10 11:20

高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02

搭自強號深夜遭摸胸 女乘客揪出廁所內換裝色狼

2019-10-10 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top