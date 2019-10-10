親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

諾貝爾文學獎跌破賭盤 兩位得主皆是歐洲作家

電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

2019-10-10 17:55聯合報 記者王駿杰黃瑞典 ／新竹即時報導

新的交通法規於10月1日上路，取締項目包含騎乘電動自行車未戴安全帽、超速、擅自改裝等，新竹市警方5天開出94張未戴安全帽紅單，新竹縣警方則開出111張，經分析，新竹縣市大部分的違規者都是工廠外籍移工，警方會加強提醒移工，研議是否要透過人力仲介擴大宣導範圍。

立法院修正「道路交通管理處罰條例」細則，針對電動自行車騎士須配戴安全帽，違者可處300元罰鍰、若騎電動自行車超過速限25公里，可處900至1800元罰鍰、擅自改裝電動自行車輛者，可處1800元至5400元。

新竹市環保局指出，騎乘電動自行車無須考領駕照、亦無須附掛牌照，騎乘者也沒有年齡限制，因方便性使電動自行車數量逐年增加，也連帶增加交通事故。

據統計，新竹市民國105至108年9月騎乘電動自行車共發生284起交通事故，且多半以A2交通事故（受傷或24小時後死亡）為主，其中，107年就有54件，108年1月至9月則有56件。

警方指出，電動自行車免駕照，也不用懸掛車牌，是不少民眾的代步工具，新的交通法規上路前未受到規範，導致民眾騎乘電動自行車經常出現逆向闖紅燈、隨意跨越對向車道等行徑，造成道路安全危害。

警方分析發現，新竹市騎乘電動自行車未戴安全帽遭開單者，北區、東區違規件數不多，絕大多數都集中在香山地區，新竹縣違規件數則集中在新豐、湖口地區，因為這些地方是新竹縣市的主要工業區，工廠林立，不少外籍移工習慣以電動自行車代步，卻不熟悉交通新規，導致違規遭開單頻傳，包括桃園市也有相同情況。

警方指出，現階段針對騎乘電動自行車未戴安全帽者，仍以加強宣導為主，取締為輔，為讓宣導有明顯成效，正研議透過外籍移工人力仲介深化安全宣導，也呼籲騎乘電動自行車的民眾要注意新規定，以免挨罰荷包縮水。

新的交通法規於10月1日上路，取締項目包含騎乘電動自行車未戴安全帽、超速、擅自改...
新的交通法規於10月1日上路，取締項目包含騎乘電動自行車未戴安全帽、超速、擅自改裝等，新竹市警方5天開出94張未戴安全帽紅單。記者王駿杰／翻攝
分享

電動自行車新竹移工

相關新聞

警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36

痛！從梯上摔下手臂遭鐵柵刺穿 新莊地藏庵傳施工意外

2019-10-10 18:16

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

影／23人東澳划獨木舟遇浪1船翻覆 造成遊客骨折送醫

2019-10-10 17:13

家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00

孫子國慶回家向阿嬤要錢 違反保護令阿公報警逮人

2019-10-10 17:10

慣竊偷婆媽買菜機車代步 狼狽跌進花盆鞋噴飛

2019-10-10 14:55

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

七星山公園驚傳50歲男子失去呼吸心跳 請求國搜支援中

2019-10-10 13:20

北市警分析扒手模式 四大手法偷走你的錢

2019-10-10 13:12

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

消防頭盔衣服褲鞋全是木雕 義消巧手賦予新生命

2019-10-10 11:54

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

男子指控三重警局濫權 警方回應：一切依法進行盤查

2019-10-10 11:20

嘉市消防員 每人有2套消防衣

2019-10-10 11:03

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

14年無名屍 警比對助她「回家」

2019-10-09 23:51

不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30

高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02

陳建州關心校園霸凌 陪伴5步驟多溝通

2019-10-09 22:01

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

忘拔機車鑰匙 竊嫌潛入家中母女渾然不知

2019-10-09 18:15

酒客嫌鄰桌唱歌不好聽送噓聲 吵輸竟持斧傷人

2019-10-09 18:08

嘉邑行善團執行長遭砍傷 警依殺人未遂辦前總幹事

2019-10-09 18:03

台南危橋有30座？別嚇人只有一座啦

2019-10-09 17:19

衛福部新營醫院患者墜樓身亡 醫院：才剛住院

2019-10-09 17:18

嘉市小英之友會前副會長遭人砍傷 警逮一名犯嫌

2019-10-09 16:32

影／與友人口角！妙齡女跨坐女兒牆想輕生 警救援成功

2019-10-09 16:29

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

高雄21歲男遭棄屍成白骨 凌虐36小時路線曝光

2019-10-09 15:40

竹縣內灣派出所搬新家 81年老派出所仍是打卡熱點

2019-10-09 15:37

騎電動自行車沒戴安全帽！岡山違規多 9成是移工

2019-10-09 15:34

福和橋下工地傳意外 男疑闖入工地遭挖土機輾過身亡

2019-10-09 15:32

基隆田寮河女子落水 金雞橋發現遺體、祥龍橋找到遺物

2019-10-09 15:16
看更多

熱門文章

砂石車撞死兩女現場曝光 原來可能另一車肇事逃逸

2019-10-10 15:00

南投工業區國慶日發生工安意外 3名工人確定死亡

2019-10-10 15:04

載南方澳斷橋…這艘國造城堡吊得起5千噸 船速只比走路快一點

2019-10-10 09:00

北市信義區摔車倒地 公車輾斃機車女騎士

2019-10-10 10:26

酒駕撞死台灣送報生 英國確定不引渡林克穎

2019-10-09 20:49

兩女慘死砂石車輪下 屍體被輾碎慘不忍睹

2019-10-10 14:25

Booking訂房網228台人被騙 驚動荷蘭總公司

2019-10-09 19:40

看緊荷包！ 交通新制上路 保全攔阻人車最高罰6000元

2019-10-10 11:47

基隆驚見夫婦陳屍住處多日 現場有遺書疑尋短

2019-10-10 15:42

影／亞洲第一才21年就走入歷史！南方澳斷橋今晨拆了

2019-10-10 04:07

不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30

影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23

已婚婦人到男子家過夜 互留曖昧對話先生訴請離婚判准

2019-10-10 00:26

地下匯兌暴增357億 可能企圖影響選舉

2019-10-09 19:59

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27

大學女宿夜半驚見陌生男摀嘴巴 辯稱因好奇進入

2019-10-10 12:21

警方公布查緝毒品成績單 金門破近百件

2019-10-10 12:01

七星山登山客突休克 消防派遣直升機救援

2019-10-10 14:27

痛！從梯上摔下手臂遭鐵柵刺穿 新莊地藏庵傳施工意外

2019-10-10 18:16

收王令麟賄賂 副典獄長判16年

2019-10-10 00:32

蘇格蘭司法部不上訴 林克穎確定不引渡

2019-10-09 20:02

影／跨港斷橋安全運抵蘇澳港 工程團隊「鬆了一口氣」

2019-10-10 14:24

影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07

約吃消夜變逼口交 女同事慘遭扒光硬上

2019-10-10 11:16

交部列管橋梁搞烏龍 竟用舊資料

2019-10-10 00:37

影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32

林克穎確定不引渡 被害人家屬：多說無益

2019-10-09 21:39

只花4萬 東森總裁獄中批公文

2019-10-10 00:37

嘉邑行善團喋血 傳與向法院聲請登記慈善基金會有關

2019-10-09 22:44

水肥車藏毒 澎湖破獲逾千公斤毒品原料

2019-10-09 22:04

警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36

南方澳橋拱拆了…拚十天清空斷橋

2019-10-10 00:19

91歲國寶歌王文夏住院昏迷 驗尿疑遭餵毒

2019-10-10 00:15

電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

2019-10-10 17:55

劉姓老翁南投回花蓮 竟開錯路迷途 車輪懸空險墜谷

2019-10-10 14:16

「完成不可能的任務」南方澳跨港斷橋正吊離緩慢移動

2019-10-10 11:06

家遭潑漆報警未受理 警方將懲處失職員警

2019-10-10 18:00

和弱智女友嘿咻挨告乘機性交 男子喊冤：她也很喜歡

2019-10-10 11:20

高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02

搭自強號深夜遭摸胸 女乘客揪出廁所內換裝色狼

2019-10-10 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top