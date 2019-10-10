電動自行車沒戴安全帽 新竹縣市5天開近兩百張紅單

新的交通法規於10月1日上路，取締項目包含騎乘電動自行車未戴安全帽、超速、擅自改裝等，新竹市警方5天開出94張未戴安全帽紅單，新竹縣警方則開出111張，經分析，新竹縣市大部分的違規者都是工廠外籍移工，警方會加強提醒移工，研議是否要透過人力仲介擴大宣導範圍。

立法院修正「道路交通管理處罰條例」細則，針對電動自行車騎士須配戴安全帽，違者可處300元罰鍰、若騎電動自行車超過速限25公里，可處900至1800元罰鍰、擅自改裝電動自行車輛者，可處1800元至5400元。

新竹市環保局指出，騎乘電動自行車無須考領駕照、亦無須附掛牌照，騎乘者也沒有年齡限制，因方便性使電動自行車數量逐年增加，也連帶增加交通事故。

據統計，新竹市民國105至108年9月騎乘電動自行車共發生284起交通事故，且多半以A2交通事故（受傷或24小時後死亡）為主，其中，107年就有54件，108年1月至9月則有56件。

警方指出，電動自行車免駕照，也不用懸掛車牌，是不少民眾的代步工具，新的交通法規上路前未受到規範，導致民眾騎乘電動自行車經常出現逆向闖紅燈、隨意跨越對向車道等行徑，造成道路安全危害。

警方分析發現，新竹市騎乘電動自行車未戴安全帽遭開單者，北區、東區違規件數不多，絕大多數都集中在香山地區，新竹縣違規件數則集中在新豐、湖口地區，因為這些地方是新竹縣市的主要工業區，工廠林立，不少外籍移工習慣以電動自行車代步，卻不熟悉交通新規，導致違規遭開單頻傳，包括桃園市也有相同情況。