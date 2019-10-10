警犬訓練學校虐狗？負責人指離職員工亂爆料要提告

2019-10-10 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園即時報導



被爆料虐狗的桃園警犬學校，開放狗舍環境澄清，指PO網照是未清掃前的狗舍局部特寫照片。記者張弘昌／攝影 分享 facebook

桃園楊梅一處全台知名的警犬訓練學校，被離職員工上網爆料虐狗情事，爆料網友拍下校園內犬隻慘狀PO上網，要大家幫忙分享救救這些狗；今天下午警犬學校陳姓負責人否認虐狗，指是情緒失控訓犬師個人行為，會配合動保處稽查，並要委律師要對po網不實指控者提出告訴。

網友po網踢爆，桃園一處警犬學校，將近3、40隻狗，瘦弱見骨，皮膚病化膿，狗舍環境極差無比，「可以說在等死」；網友同時也指控，警犬訓練方式非常殘忍，以虐狗、電擊項圈、毆打流血至斷腳，把狗騰空吊起來甩等方式，若狗死亡挖洞就地掩埋。

爆料網友貼出影片，犬隻食用碗內有一大堆蟑螂，疑似裝著食物的塑膠袋則生蟲。影片也可看到狗雙訓練過程粗暴，訓練者用腳踹、狠抽狗繩、用鞭子鞭打；PO上網希望大家分享，救救那些毛小孩。

警犬學校陳姓業者表示，最近聽聞許多警犬學校負面傳聞，警犬學校粉絲頁被網友灌爆負評，經查已發表聲明否認虐狗，會配合動保處調查，並委託律師擬向PO網亂爆料者提告訴。

陳姓業者表示，以苛刻方式訓練狗，可能是少數訓犬師的個人行為，狗受訓時出現反抗舉動，不清楚訓練過程及原由者，光憑影片出現的訓犬師動作，很可能會誤認為虐狗。

陳姓業者表示，學校嚴格約束員工，不得有虐狗的行為，飼養環境髒亂，是狗舍未清掃前所拍攝。有些PO網的噁心照，是狗生病上藥劑顯現的藥水色澤；園區安置老邁及生病狗隻，有的吃不下才骨瘦如材，園區沒有讓牠們安樂死，是慢慢讓牠們老死，才引起誤解。