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南投工業區國慶日發生工安意外 3名工人確定死亡

2019-10-10 15:04聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

國慶日不平靜，南投工業區今天下午發生3死的工安意外，南投消防局13時11分接獲報案，趕往位在南投市工業南七路10號的環偉實業公司；3名工人疑似在搭建鍋爐鐵架時，不慎從20多公尺高的工作平台墜落，一名工人當場明顯死亡未送醫，另兩名工人失去呼吸心跳，分別送往南基和南投醫院急救無效死亡。

南投縣府表示，環偉實業公司投入焚化爐生產事業達30年，近來更積極斥資設置南崗事業廢棄物焚化處理廠及推動醫療廢棄物焚化聯合處理，首創民營事業投入廢棄物焚化處理廠，解決工廠事業廢棄物及醫療廢棄物；工安意外現場目前由警方管制中，正由環保、社勞處進一步調查意外發生原因。

消防局指出，三名工人除一位男性工人現場明顯死亡外，55歲男性工人已無生命徵象，送往南基醫院，另一位63歲無生命徵象傷者送南投醫院救治，但是否為台灣人或外籍移工尚待調查。

社勞處職災個管人員接獲勤務中心通報後，已前往了解確認相關事故原因，表示該公司並無違反勞動基準法，3位工安事故死亡民眾均為彰化縣民眾，非外籍移工，有關職災給付將轉介彰化縣政府處置，另公共安全檢查部分為勞動部職業安全署中區職安中心權責。

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南投工業區下午發生3死的公安意外，3名男性工人自高處墜落，當場失去呼吸心跳。圖／...
南投工業區下午發生3死的公安意外，3名男性工人自高處墜落，當場失去呼吸心跳。圖／南投縣消防局提供
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南投工業區下午發生3死的公安意外，3名男性工人自高處墜落，當場失去呼吸心跳。圖／...
南投工業區下午發生3死的公安意外，3名男性工人自高處墜落，當場失去呼吸心跳。圖／南投縣消防局提供
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