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天公不作美！ 國慶焰火會場下大雨民眾竄逃

砂石車撞死兩女畫面曝光 原來可能另一車肇事逃逸

慣竊偷婆媽買菜機車代步 狼狽跌進花盆鞋噴飛

2019-10-10 14:55聯合報 記者林佩均／台中即時報導

台中市雷姓婦人今早騎車到新民街菜市場採買，吳姓慣竊覬覦雷婦機車鑰匙未拔，竊走機車，雷發現後報警。警方調閱監視器，鎖定轄內吳姓男子，吳一度畏罪騎車逃竄，自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子也噴飛，模樣狼狽遭優勢警力逮捕。

台中市新民街菜市場一早傳出機車竊案！早上8點多，雷姓婦人到新民街菜市場採買食材，9點多準備騎機車離開，卻發現機車不翼而飛，心急走到東區分駐所報警。

據了解，警方調閱相關監視器，初步掌握是轄內55歲吳姓慣竊所為。台中市警局第三分局東區分駐所指出，警方調派5、6名優勢警力線上巡網，中午11點多在東區振興路發現吳男蹤影，吳一度畏罪騎車加速逃逸，最後在500公尺外自撞路旁花盆，整個人摔進花盆內，連雙腳鞋子都噴飛，狼狽「犁田」。

警方指出，吳男當下哀號身上傷勢疼痛，急需送醫，警方請救護車到場將吳送往台中醫院，吳男經檢傷右腳趾輕微撕裂傷，無大礙。今天下午1點多，吳男已帶回派出所偵詢，釐清犯案動機，警詢後將吳嫌依竊盜罪嫌移送。

「你們(警察)工作效率這麼高！」雷姓婦人今天下午1點多接獲警方電話，得知失竊機車不到3小時尋獲，大讚台灣警察工作效率高，並到分駐所牽回機車；至於車損部分，雷婦表示將自行吸收，不對吳男提告。

吳男偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛，模樣狼狽...
吳男偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛，模樣狼狽。圖／民眾提供
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吳男(黃衣者)偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛...
吳男(黃衣者)偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛，模樣狼狽。圖／民眾提供
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吳男偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛，模樣狼狽...
吳男偷竊機車代步，畏罪逃逸自撞路旁花盆，整個人跌進花盆內，連鞋子都噴飛，模樣狼狽。圖／民眾提供
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