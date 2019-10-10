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癱近1年…袁惟仁復健模樣曝光 民眾驚：瘦成皮包骨

1個月刺破18個輪胎 警方對恐怖情人無轍？

2019-10-10 14:27聯合報 記者林保光／即時報導

高雄1名蔡姓女子與前男友分手後，她的汽車輪胎卻一再遭惡意刺破，1個月至少被刺破18個輪胎，而且每個輪胎補胎都補不了，只能換新輪胎。她向高雄、屏東警方報過案，懷疑是「恐怖情人」搞鬼，可是全無下文。後來她在轎車保險桿下找到追蹤器，親友感嘆，「竟然報警也沒用」。

據了解，20多歲的蔡姓女子與前男友分手後，因曾遭男友騷擾，她聲請保護令，保護令限制她前男友不得在她的住處及工作地點50公尺範圍內。可是，這並未讓蔡女安心，反而事情愈演愈烈。

蔡女一開始她以為不小心破胎，但後來連續每天或隔1天輪胎被破胎，修車廠告訴她，應該是被人惡意刺破輪胎，蔡女處處提防，還是防不勝防；從8月18日到9月20日，她的轎車輪胎一再被刺破，而且每次都被人從側面刺破輪胎，「連補胎也補不了」，已經換過至少18個輪胎。

蔡女遭刺破輪胎的停車地點，包括她在高雄市楠梓區住處、三民區公司附近，就連到屏東龍泉母親的住處，也5次被刺破輪胎，她分別向高雄市警新興、三民一、三民二及楠梓警分局，以及屏東縣警內埔分局報案，認為可能遇到「恐怖情人」，但全無下文。

後來親友透過關係詢問警方，警方表示，蔡女在高雄報案時，輪胎已經補好胎，無法鑑識，也無法取得她前男友涉案的證據，要她如果同樣的事情再發生，要保持現場完整，由員警鑑識蒐證。員警也因她到處一再遭惡意刺破輪胎，懷疑她的轎車可能被暗放追蹤器，要她注意。

9月20日蔡女回屏東龍泉，再被刺破輪胎，修車時，果然在保險桿下找到追蹤器。她向內埔警分局龍泉派出所報案，但警方稱，追蹤器裡面裝的晶片是「人頭卡」，難以追查，令她與親友氣結。

蔡女修車時在保險桿下發現追蹤器。圖為示意圖。記者林保光／攝影
蔡女修車時在保險桿下發現追蹤器。圖為示意圖。記者林保光／攝影
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蔡姓女子記錄連續被惡意刺破輪胎的日期和受理報案的警察單位。記者林保光／翻攝
蔡姓女子記錄連續被惡意刺破輪胎的日期和受理報案的警察單位。記者林保光／翻攝
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屏東縣保險高雄市

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