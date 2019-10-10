影／員警和閻王搶命 關鍵8分鐘CPR救回無心跳患者

2019-10-10 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣水上分局柳林所警員張偉育，日前接獲民眾報案，指鄭姓男子不明原因路倒，他趕赴現場見鄭無意識、無呼吸心跳，當機立斷施予心肺復甦術，直至8分鐘後救護人員到場接手，緊急送往醫院治療，成功救回鄭男一命。

23歲張偉育到柳林派出所服務3年、表現深受肯定，本月6日晚間7時許接獲報案，指水上鄉寬士村巷口發現男子路倒，他先通報119，隨即趕赴現場，檢視男子身上無外傷、身旁有嘔吐物，已無呼吸心跳，雖然還有體溫，但手部已發紫，他立即決定做心肺復甦術。

張偉育說，在學校受訓時曾學過CPR，幾個月前水上消防志工還特別到分局指導複習，因此雖然從沒救過人，但對CPR並不陌生，當下即翻過男子身體施救，過程中一旁民眾也不斷加油、打氣，並協助檢測男子是否恢復心跳，約8分鐘後消防隊救護員到場接手，即將男子送醫。

「這是我該做的事！」他說，相信每位員警發現這樣狀況，都會勇於救人，事後了解路倒鄭男原就有疾病，當天出門散步忽失去呼吸心跳，所幸民眾通報迅速，經CPR、送醫急救救回一命，目前仍在醫院插管治療，希望鄭男能平安出院。