影／誇張5貼！2男3女犯3違規 警傻眼：根本看不清駕駛

2019-10-10 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



國慶連假前夕，高雄鹽埕駁二特區一帶赫見年輕男女「5貼」共乘機車，暗夜呼嘯通過七賢三路、必信街口；誇張行徑惹得巡邏員警側目，隨即追車攔查，經攔停才又發現，小小普通重型機車上竟載了2男3女，不僅違規超載，還幾乎都沒戴安全帽，更是無照駕駛，一連觸犯3項違規。員警不由得搖頭直嘆，「太誇張！遠遠看，根本連誰是駕駛都看不清楚」。

鹽埕分局七賢路派出所巡邏員警8日深夜近11時許，在七賢三路、必信街口停等紅綠燈時，突然發現前方1輛機車呼嘯而過，車上載滿男男女女，「一時間根本還看不出來有幾個人」，於是鳴笛攔停取締危險駕駛。違規機車在街巷內被攔停，員警細看發現，車上2男3女目測不過20歲，且當中只有後座1人有配戴安全帽，駕駛還未領有合格駕照，讓員警大呼「危險」。

違規駕駛自知理虧，向員警解釋是貪圖方便才5貼上路。據了解，違規男女自稱一同搭乘汽、機車，打算到駁二特區夜遊，為講求方便，才先將汽車停放在他處，一夥人擠上機車騎行至駁二，待遊完駁二再折返牽車，卻在牽車途中被警方攔停開罰。

警方依規定舉發無照駕駛、未戴安全帽、附載人員未依規定等3項違規。依規定，無照駕駛、未戴安全帽可分別開罰6000元、500元，至於附載人員未依規定則能開罰300元至600元，待監理站裁罰。