七星山公園驚傳50歲男子失去呼吸心跳 請求國搜支援中

2019-10-10 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北即時報導



台北市七星山公園，今日中午12時許，驚傳有名年約50多歲的男子，突然失去意識，北市消防獲報後，派出人車馳援，目前已抵達現場，初步判斷男子已失去呼吸心跳，正在聯繫國搜中心，可否派遣直升機支援救護。