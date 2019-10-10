北市警分析扒手模式 四大手法偷走你的錢

2019-10-10 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／台北即時報導



國慶連假來臨，加上百貨公司周年慶陸續開跑，台北市警察局為確保民眾能安心購物，全力落實防竊勤務，除人潮眾多的百貨商圈外，也分析近期外籍旅客喜愛的觀光景點，如西門町、忠烈祠、永康商圈、中正紀念堂、台北101、世貿展覽館、士林夜市等場所，規畫專責防扒勤務。

警方分析，近幾年外籍竊嫌入侵有增加趨勢，以觀光名義入台，鎖定商店街、觀光景點、咖啡廳等人潮眾多場所，人潮擁擠疏於注意財物時，不僅對本國人行竊，也會找尋外籍旅客做為目標下手犯案。

警察局近期也查獲秘魯籍扒竊集團，2人1組假藉觀光旅遊入境台灣行竊。依統計分析扒竊常見的犯罪手法，提醒民眾逛街、觀光時務必小心謹慎，以減低被害機會：

竊嫌的常見手法，包括物品遮掩法：以衣物、雨傘、背包等物作為遮掩。

身體掩護法：利用自己或同夥、或借助群眾的身體作掩護。

人潮推擠法：趁人潮眾多時以推擠方式趁機下手。

聲東擊西法：故意製造擁擠、偽裝吵架、或佯裝問路等方式轉移被害人注意力。