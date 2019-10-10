影／男子車旁尿尿又企圖破窗 女駕駛驚魂狂鳴喇叭

2019-10-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市李姓女子昨將車停靠台中市市區停車格準備接孩子下課，一名陌生男子站在車右前方公然「小便」，她倒車後退，但男子無故持鑰匙企圖打破駕駛座車窗，隨後又硬扳後照鏡，瘋狂行徑讓女子嚇得直按喇叭並報警。警方表示，已掌握特定對象查緝中，並依法受理李女對男子提出的恐嚇與毀損告訴。

這起恐怖的停車驚魂記今天被發布到臉書社群「爆料公社」上，女網友寫下，「這年頭⋯瘋子特別多這是我今天下午等小孩鋼琴下課時遇到的⋯#各位車門要隨時上鎖⋯⋯#鎖車門真的很重要。剛剛停在路邊停車格⋯影片中這位瘋子突然在我車右前方柱子尿尿，我就倒車往後退等他尿完⋯他就像影片中這樣發瘋的敲車窗開車門，還硬扳後照鏡，我狂按喇叭吸引附近的人注意並立刻報警。可惜在警察到之前⋯他已經跑了。只能慶幸幸好小孩不在車上，不然真的是嚴重驚嚇。」

女網友事後回想覺得恐怖，擔心小燈泡事件再度上演，「我後來想到⋯今天我是坐在車子裡，所以人是平安的。萬一⋯我們是牽著孩子在路邊呢？腦中又想到小燈泡事件⋯真心覺得太可怕⋯」

台中市警局第一分局繼中所所長楊明勳表示，昨天傍晚5點多接獲報案，警方到場時涉案男子已離開，根據當事人提供的資料與報案紀錄，初步已掌握一名特定對象，積極查緝中，相關案情有待涉案男子到案說明後，進一步釐清。