消防頭盔衣服褲鞋全是木雕 義消巧手賦予新生命

2019-10-10 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ／新北即時報導



新北市消防局第一救災救護大隊溪崑義消顧問團副團長裘智信巧手以木頭雕出由消防頭盔、消防衣及消防褲鞋三個元件所組成，名為「待命」的木雕作品，入圍2019台灣國際木雕競賽展當代木雕類組，即日起至10月27日在三義木雕博物館地下一樓展出，歡迎民眾前往觀賞。

裘智信其實是一名土木工程師，專精於橋梁與隧道建物的支撐工程，木雕藝術創作是他業餘興趣。裘智信表示，作品「待命」耗時兩年才完成，因加入溪崑義消顧問團已逾20年，與消防隊有著深刻的淵源，感受到生命中大多時間都在「待命」，等待「開始」行動與任務「結束」，藉此體悟應珍惜生命中待命的過程，興起以消防衣為創作題材，期許喚醒大眾對消防勇士的尊敬與生命的無常。

「待命」是由消防頭盔、消防衣及消防褲鞋三個元件所組成，乍看之下就跟真的消防裝備一模一樣，作品本體只使用桂蘭木雕刻而成，裘智信的雕刻功力可見一斑，甚至細節都雕刻得維妙維肖，就連消防員都不免驚呼，「也太像了吧！」甚至看到作品時，心中還有點疑問，「這消防褲怎麼跟我平常看到的不一樣？」其實消防員為了迅速出動，都會將消防褲管套入消防鞋內，並將褲頭反摺，一旦出勤時大腳一套、褲頭一拉就瞬間穿好消防褲、鞋，因此「待命」這件木雕作品，可說是消防工作特性的完美寫照。