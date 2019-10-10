男子指控三重警局濫權 警方回應：一切依法進行盤查

2019-10-10 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



新北市1名男子昨晚在PTT發文指出，遭到三重警局二重所員警無故盤查，甚至強制搜身還拍攝身上6張信用卡資料，質疑警方濫權、惡意盤查，怒指「這是什麼爛警察體系、這種垃圾行為還能當警察嗎」；警方在今天回應表示，因該處位處詐騙集團車手出沒熱點，為了保障人民財產安全，才會對可疑人士進行盤查，一切皆依法行政。

在PTT發文的男子指出，昨晚8點半在三重區中興北街突然遭遇2名員警無故攔下，隨即被要求出示身分證件，還強制搜身，並且員警要求男子掏出身上所有財物，甚至還被員警拿去拍攝身上的6張信用卡，並指出過程之中要拿手機進行攝影，卻還遭到員警阻止，文中控訴警方執法濫權。

男子在文中表示，因不滿員警的執法行為，過程之中一度要打110投訴，卻反遭員警動手推搡，指控警員行為惡劣，要求三重警分局嚴格督導，甚至不排除向上投訴到新北市警察局及警政署，並表示已透過1999專線求助，希望能獲得重視。

三重警分局表示，昨晚8時許確有二重派出所員警在中興北街進行巡邏勤務，當時是由二重派出所長與另名警察同仁盤查該名年約38歲的男子，因該男子神色慌張經過，員警才會將他攔下查驗，並且請男子配合盤查，目的是為了避免該區域常出沒的詐騙集團車手活動，警方執法不是刻意造成該名民眾誤會。

二重派出所則回應，男子被攔下後警方詢問他是否住在本地，男子表示住在板橋，是來興德祠參拜，但員警疑惑為何男子會夜間前來土地公廟拜拜、不合常理，才會要求他出示身分證件接受查驗，同時發現男子身上有多張金融卡，才會進行卡號核對是否為警示帳戶。