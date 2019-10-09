不容139線「惡名昭彰」 國慶連假彰化警方天天攔檢

2019-10-09 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／即時報導



為遏上彰化縣139線危險駕駛，減少車禍事故，國慶4天連假，彰化警方將結合監理站聯合稽查小組取締。照片／警方提供 分享 facebook 沿線景觀優美的彰化八卦山縣道139線大彰路，常因駕駛人危險駕駛，今年到上月底就發生約80車禍，近百人受傷，向來是彰化警方強力取締的目標，尤其是國慶連續4天假期，勢必吸引大批單車族、重機族及超跑前往享受馳騁的樂趣，彰化警方決定天天配合監理站，東西向各設一處警網攔檢，呼籲駕駛人不要圖求僥倖。

彰化縣警察局指出，為有效遏阻139線超速、壓車等危險駕駛行為， 縣府及警方除朝交通設施改善外，警察局並從去年10月起在139線21k處設置固定桿測速器，至今滿一年，累計取締件數超過6千件，警方並在假日均加派警力加強攔查及巡邏，但車禍依然頻傳，形成警方莫大壓力。

目前正值秋高氣爽，又逢國慶4天連假，外出旅遊的民眾遞增，警方主要任務是維持交通順暢，但考量到139線將又成為超跑、大型重型機車競駛熱門路段，因此，彰化警方將列入重點整頓路段，不容駕駛人在139線違規橫行。

交通隊表示，在國慶4天連假，警方將天天配合監理站實施攔查，除了超速、無照、競駛等危險駕駛外，車輛改裝也是重點，如果發現改裝除告發外，還必須到監理站檢驗，這往往最有嚇止效果。

依警方規劃，將分別在139線東西方向各設置一處攔檢點，並將視情況加派警力，機動取締。目前139線的汽機車速限都是時速50公里，只要超過60公里被取締就會吃上罰單。

此外，這4天連假，民眾應酬相對增加，為防止酒駕行為，警方也會加強取締，除警局舉辦聯合酒測勤務外，各分局也會機動辦理，警方呼籲民眾酒後不駕車、駕車不喝酒，否則就找人代駕，尤其從7月1日起，酒駕除加重罰則外，同車乘客也要連坐受罰。