高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ／即時報導



高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警消到場處理，但因4樓處堆滿大量雜物，一度造成滅火困難，但經到場消防員搶救下，順利將火勢撲滅。

據了解，今天下午3點45分時，高市警消接獲報案，在三民區大裕路上的4層樓透天住宅起火，鄰居見狀後急忙報警消處理，高市消防局出動6分隊12車到場，幸好火警發生時，屋主方姓女子不在住處未受困。