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高雄透天厝火警 幸好屋主不在家未受困

2019-10-09 22:02聯合報 記者邱奕能／即時報導

高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警消到場處理，但因4樓處堆滿大量雜物，一度造成滅火困難，但經到場消防員搶救下，順利將火勢撲滅。

據了解，今天下午3點45分時，高市警消接獲報案，在三民區大裕路上的4層樓透天住宅起火，鄰居見狀後急忙報警消處理，高市消防局出動6分隊12車到場，幸好火警發生時，屋主方姓女子不在住處未受困。

但因為這間透天厝4樓頂樓為鐵皮屋加蓋建築，地上放滿雜物，火勢一度有延燒危險，但經過消防隊員即時到場布水線灌救，避免火勢擴大到其他樓層，至於起火原因，仍有待消防局火調科調查。

高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警...
高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警消到場處理，但因4樓處堆滿大量雜物，一度造成滅火困難，但經到場消防員搶救下，順利將火勢撲滅。記者邱奕能／翻攝
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高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警...
高雄三民區大裕路上某透天厝住宅發生火警，鄰居見到4樓的鐵皮屋加蓋處起火，急忙報警消到場處理，但因4樓處堆滿大量雜物，一度造成滅火困難，但經到場消防員搶救下，順利將火勢撲滅。記者邱奕能／翻攝
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消防員建築

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