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陳建州關心校園霸凌 陪伴5步驟多溝通

2019-10-09 22:01台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

愛心大使「黑人」陳建州（中）現身說法，強調「陪伴、溝通」對父母處理霸凌的重要性。...
愛心大使「黑人」陳建州（中）現身說法，強調「陪伴、溝通」對父母處理霸凌的重要性。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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逾9成家長擔心孩子成為霸凌受害者，近4成家長表示孩子曾遭霸凌，但1/3家長從未與孩子討論霸凌！兒福聯盟9日發起《我有我的霸免權》爸媽陪伴計畫，愛心大使「黑人」陳建州現身說法，除了強調「陪伴、溝通」的重要性外，也提醒父母多關心自己的孩子，別讓孩子成為「霸凌別人」的角色。

父母陪伴5步驟

兒童福利聯盟統計孩子們最不希望父母聽見自己被霸凌時的回應方式，前4名為：「你就是太懦弱了，才會被欺負！」、「不要理他們就沒事了！」、「你是不是做了什麼，同學才討厭你？」、「怎麼會這樣？我明天就去找老師說！」，透過拍攝短片希望讓父母意識到，輕描淡寫地回應孩子的求救訊號，很可能對孩子造成二度傷害。

兒福聯盟執行長白麗芳提供「陪伴5步驟：眼、耳、心、腦、口」，透過觀察、傾聽、支持、判斷、討論協助孩子處理霸凌。

兒福聯盟提供「陪伴5步驟：眼、耳、心、腦、口」，透過觀察（眼）、傾聽（耳）、支持（心）、判斷（腦）、討論（口）等做法，協助爸媽在面對孩子被霸凌時，該如何陪伴在孩子身旁，成為支持孩子的力量。若是希望尋求專業社工協助，可透過《http://antibullying.children.org.tw/》與兒福聯盟社工聯繫。

黑人分享親身經歷

陳建州分享自己從小父母離異，因此被霸凌也不敢跟媽媽說，因為搬家是很辛苦的事情，怕增加媽媽來學校處理的麻煩。當年只是因為在籃球場褲子卡卡，一伸腿絆倒了國三學長，被誤以為是故意的而欺負，哥哥見狀衝過來動手解救弟弟，從此兄弟兩人在學校就遭到霸凌。

陳建州（右）提醒父母多關心自己的孩子，別讓孩子成為「霸凌別人」的角色。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「黑人」說從小聽過不計其數的案例，包括女生被上下其手、拍不雅照，或男生臉上被抹屎尿等，家長說「不要理他」解決不了問題。黑人打趣說，逾9成家長擔心孩子被霸凌，要選舉的人應該好好關注這個話題，「肯定有票的！」

兒福聯盟與可口可樂聯手做公益，11月9日（六）在家樂福台中文心店、11月16日（六）在台北大直店、11月23日（六）在桃園八德店舉辦反霸凌、爸媽陪伴際化的親職講座，報名可上《http:/reyrl.cc/pD1Kjr/》

陳建州（右）分享自己從小父母離異，被霸凌也不敢跟媽媽說，怕增加媽媽的麻煩。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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霸凌社工

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