忘拔機車鑰匙 竊嫌潛入家中母女渾然不知
台北市大安區一名女子日前騎機車到長安東路，停車時忘記拔鑰匙，想不到被褚姓、陳姓慣竊發現，立即用鑰匙打開機車置物箱，發現有女子繳交水電費的單據，因此知道女子住家地址；兩嫌立即複製鑰匙再插回機車鑰匙孔，女子取車時全沒發現。
女子和母親同住，晚間睡覺時，兩嫌立即潛入女子家中，兩嫌發現母女都在睡覺，因此匆匆竊走兩個包包後就離去；母女隔天醒來，發現住家大門沒關，不但包包不見，幾天後信用卡又多出刷卡費用，嚇得趕緊向警方報案。
台北市刑大肅竊組展開調查，調閱影像後，發現褚、陳兩人設有重嫌，案發1個月內就逮捕兩人歸案，這才還原犯案過程。警方說，被害人習慣將家門與車輛鑰匙同串，在停放機車後卻忘記將鑰匙取下，才讓竊嫌有機可乘，複製整串鑰匙，並在機車置物箱內發現水電繳費單據，循繳費單上地址，到被害人住家以鑰匙開門行竊得逞。
警方提醒，部分民眾將鑰匙放置屋外鞋櫃、花盆，或為出入方便沒有將家門隨手關上，都是為竊賊大開方便之門。台北市警察局對於住宅竊盜案件特別重視，將住宅竊盜列為重要偵辦打擊目標，目前上半年已破獲積案12件，另已鎖定犯嫌偵辦中10件，住宅竊盜破獲率上升3.03%。
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