忘拔機車鑰匙 竊嫌潛入家中母女渾然不知

2019-10-09 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



台北市大安區一名女子日前騎機車到長安東路，停車時忘記拔鑰匙，想不到被褚姓、陳姓慣竊發現，立即用鑰匙打開機車置物箱，發現有女子繳交水電費的單據，因此知道女子住家地址；兩嫌立即複製鑰匙再插回機車鑰匙孔，女子取車時全沒發現。

女子和母親同住，晚間睡覺時，兩嫌立即潛入女子家中，兩嫌發現母女都在睡覺，因此匆匆竊走兩個包包後就離去；母女隔天醒來，發現住家大門沒關，不但包包不見，幾天後信用卡又多出刷卡費用，嚇得趕緊向警方報案。

台北市刑大肅竊組展開調查，調閱影像後，發現褚、陳兩人設有重嫌，案發1個月內就逮捕兩人歸案，這才還原犯案過程。警方說，被害人習慣將家門與車輛鑰匙同串，在停放機車後卻忘記將鑰匙取下，才讓竊嫌有機可乘，複製整串鑰匙，並在機車置物箱內發現水電繳費單據，循繳費單上地址，到被害人住家以鑰匙開門行竊得逞。