台南危橋有30座？別嚇人只有一座啦

2019-10-09 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



南方澳大橋後，各方關注到底還有多少危險橋梁，台南市部分一度傳出有30座，而交通部今天發布的台南市U4橋梁是3座，台南市工務局表示，絕對沒有30座、也不是3座，目前台南市正在準備要改建中的橋梁有12座，其中只有一座有通行危險，已經局部封閉，其他10座大多是為了配合排水而改建，不是危險橋梁。

台南市工務局副局長王建雄表示，交通部今天發布的U4橋梁，並非危橋，而是有相關問題，中央建議立即修復，有可能是欄桿被撞壞，可能影響行經人車安全，但橋梁整體結構是沒問題的，台南有3座，分別是南化玉南一號橋、南化關山三號橋及關廟北新大橋，都已經改善完成。

而之前一度傳出台南市的危橋有30座，王建雄表示，大家搞錯了，工務局是統計縣市合併以來，已經進行相關改善的橋梁有30座以上，但這些並非危橋，而是在橋檢過程中發現有部分問題，而進行改善工程。

同時，目前施工或招標中案件還有南化尖山橋、下營黑橋、柳營五軍營橋、仁德萬代橋、仁德洋子下橋、安南鹽水溪橋、安南區安中路五段曾文溪十號橋、安南區總安橋、南區竹溪橋、安定區無名橋、中榮橋及港口橋等，共計12座。

其中尖山橋在橋檢時被發現橋面板變形量過大，有安全上之疑慮，工務局立刻委由專業顧問公司評估後辦理封橋及改建，即將開工。

而其他11座橋梁主要是配合新的排水系數規定，原有橋面較低，必須改建架高。