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影／與友人口角！妙齡女跨坐女兒牆想輕生 警救援成功

2019-10-09 16:29聯合報 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警方今天近中午獲報，一名年輕女子跨坐在大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，員警會同消防人員衝至現場樓頂，趁著勸解過程中，奮不顧身將該女子拉至安全處，隨即和消防人員將婦人送醫並通知其家人前往照顧，員警即刻救援，保住女子一條寶貴生命。

今天上午11時許，板橋警分局板橋派出所接獲110報案通報，板橋區南門街1處旅社6樓樓頂，一名年輕女子跨坐在頂樓女兒牆上疑似要輕生，警方獲報後，迅速趕抵現場，見22歲陳姓女子坐在頂樓女兒牆上，一腳懸空在外，員警試圖用言語要將女子勸下，但情緒激動的陳女不停搖晃身體，情況十分危險。

派橋所員警李明軒擔心女子一旦重心不穩，一不小心有可能發生墜樓意外，一邊趁勸導逐步接近女子，一邊暗中觀察尋找適當時機，員警李明軒乘機出手，將陳女穩穩拉回頂樓平台安全處，解除女子懸空而坐的危險狀況。

陳女被員警拉下後，更加情緒激動的大聲哭泣，並怪員警「為什麼要把我拉下來。」最後在員警及消防人員勸解下，情緒漸漸轉為穩定，由救護人員送往醫院，並通知家屬前往照顧及通報新北市社會局自殺防治相關單位協助。

事後了解，陳女疑因與男性好友吵架心情不好，才坐在頂樓女兒牆上，路過民眾驚見女子跨坐在頂樓相當危險，立即報警處理，才被機驚的員警李明軒英勇即時拉 安全處，平安解除了這場危急的情況，幸好員警即刻出手救援，成功保全年輕女子一條寶貴生命。

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一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，員警會...
一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，員警會同消防人員衝至現場樓頂，趁著勸解過程中，奮不顧身將該女子拉至安全處，化解一場危機。記者王長鼎／翻攝
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一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，員警會...
一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，員警會同消防人員衝至現場樓頂，趁著勸解過程中，奮不顧身將該女子拉至安全處，化解一場危機。記者王長鼎／翻攝
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一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，板橋派...
一名年輕女子今天近中午跨坐在新北市板橋區一棟大樓6樓樓頂女兒牆上意圖輕生，板橋派出所員警李明軒會同消防人員衝至現場樓頂，趁著勸解過程中，奮不顧身將該女子拉至安全處，化解一場危機。記者王長鼎／翻攝
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