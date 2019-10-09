台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



台南某高職傳出聽障生遭同儕「巴頭」、國罵，昨經校方說明滅火好不容易落幕，不料，昨晚傳出動手的楊姓學生阿嬤經營的麵攤遭不明人士蛋洗，再度引起外界關注，警方也籲請社會冷靜，已派員加強巡邏因應。

楊生的阿嬤及伯父今下午受訪表示，全案因嬉鬧過度引起軒然大波，要對社會表達最大歉意，盼望事件早日落幕，近日經營的麵攤也會先休息一陣子。而楊生自知闖禍昨在校激動嚎啕大哭，今天請假未到校，其阿嬤及伯父說，昨回家後就是很少說話，應該遭受很大驚嚇，持續安撫情緒中。

據悉，楊生與遭「巴頭」同班陳姓聽障生是好友，互動頻繁，卻被班上同學虧說「你們在交往唷！」楊刻意疏離陳。本月5日楊見陳和另名班上同學口角，竟也跟著欺負好友，以三字經國罵陳姓聽障生，還對他「巴頭」，畫面中聽障生憤慨但十分無助。

結果影片流出，網路一片撻伐，不少學生叫教室外頭叫楊生出來面對，教官得知後急忙將楊帶走，一度上百學生包圍教官室。校方昨召集全校說明原委，緊急滅火化解。

原以為事件逐漸落幕，不料楊生阿嬤在某地經營的麵攤，昨晚遭不明人士聚眾蛋洗。附近住戶說，麵店昨晚未營業，來了5、6輛轎車和10輛機車，拿起雞蛋就往鐵捲門丟，全程不到3分鐘，後來才知原委。