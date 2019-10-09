高雄21歲男遭棄屍成白骨 凌虐36小時路線曝光

2019-10-09 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



刑事局南打警方偵辦一起毒品案，發覺21歲毒品通緝犯黃姓男子5月中起音訊全無，突破丘姓男子等4人心防，供出將他棄屍高雄大寮山區，警方前天上午尋獲黃的白骨。檢警也查出，黃疑從今年5月14日到16日遭丘等人涉痛毆、灌毒長達36小時，失去氣息才丟包偏郊。

據了解，黃姓男子當時傷重被丟包大寮、小港交界山區，在鳳山水庫附近產業道路旁斜坡草叢，很難被察覺，曝曬將近5個多月，衣服底下只剩白骨，難以辨別身分及死因，黃的父母仍不願相信白骨是兒子，檢警今天進行複驗。

檢警查出，黃姓男子（21歲）疑與丘姓友人（31歲）因毒品交易有金錢糾紛，積欠約20萬元，丘今年5月14日晚間約黃在苓雅區碰面，隨即將黃帶上轎車，車上還有丘的女友劉女（28歲）、孫姓（31歲）及鄭姓（29歲）男子。

丘姓男子等4人疑要教訓並逼還錢，一路在市區環繞，不斷持球棒痛毆，還疑餵毒，14日晚間於苓雅區帶走黃，15日上午到大社區一間汽車旅館開房間，直到晚間退房，16日凌晨又帶到彌陀區一處工寮，直到發覺黃已無氣息，再載往大寮山區，從產業道路邊將黃推下邊坡，倒臥草叢。

由於黃姓男子遭毒品通緝，警方原本就鎖定他及其他同夥，卻於7月發覺黃突然全無音訊，趕緊訪查親屬並調閱相關資料，只見黃的機車停在苓雅區路邊數個月許久未動，研判恐遭不測，報請檢察官指揮。

警方前天前往搜索、拘提丘姓男子等4人到案，在丘的住處附近找到作案租賃轎車，還有球棒、刀械、高爾夫球桿及海洛因、毒咖啡包等，丘等人被警方突破心防，才說出棄屍地點，昨天上午警方帶去現場指認找到白骨。