親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農地工廠問題多
斷橋事件續延燒
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA主席出馬也沒用！ 上海宣布取消球迷之夜

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

竹縣內灣派出所搬新家 81年老派出所仍是打卡熱點

2019-10-09 15:37聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

新竹內灣鐵道旁的內灣派出所已有81年歷史，是縣內少數保留完整的日式木造派出所，更是台灣少有連巡邏車都進不去的派出所，只能徒步進入，是遊客打卡熱點，但因建築老舊、空間不足，去年在通往內灣風景區三叉路口的第二停車場重建，新辦公廳舍已於日前完工，今天舉行落成啟用典禮，未來民眾要報案或求助都更方便了。

新竹縣警察局表示，內灣派出所原址建於日治時期、西元1938年，也是全縣最古老的派出所，但因舊址位處內灣火車站鐵道旁山坡處，造成執勤機動性不足，廳舍也不符合警員辦公及民眾洽公需求，有時戶外及天花板會有蛇出沒，嚴重影響員警值勤情緒與安全。

為提升員警執行效能，橫山鄉公所無償撥用現有橫山鄉公有停車場土地，縣府也全力支持總工程預算2600萬元，規劃興建地上一層辦公廳舍，總樓地板面積約122坪。

新竹縣警察局表示，新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日式建築風格，提供警員舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。

新竹縣警察局長黃家琦也在落成啟用典禮，與前新竹縣警察局長、現保六總隊長張榮興、新竹縣秘書長陳季媛共同種下象徵傳承的五葉松，期盼同仁感恩惜福，為橫山分局奉獻更多的心力，以服務鄉親。

舊內灣派出所在民國95年公告為歷史建築，除日式建築物的外觀十分吸睛，門前百年桂花樹更受觀光客歡迎，派出所以磚造平房為架構，屋頂覆以「日式文代瓦」，是難得一見的日式建築經典之作。新竹縣警察局表示，目前舊派出所已交由縣府文化局評估未來是否能修復再利用。

新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日...
新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日式建築風格，提供警員舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。圖／新竹縣警察局提供
分享
新竹縣內灣派出所新辦公廳舍已於日前完工，今天舉行落成啟用典禮，民眾要報案或求助都...
新竹縣內灣派出所新辦公廳舍已於日前完工，今天舉行落成啟用典禮，民眾要報案或求助都更方便了。記者陳斯穎／攝影
分享
新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日...
新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日式建築風格。記者陳斯穎／攝影
分享

日式建築新竹內灣

相關新聞

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

高雄21歲男遭棄屍成白骨 凌虐36小時路線曝光

2019-10-09 15:40

騎電動自行車沒戴安全帽！岡山違規多 9成是移工

2019-10-09 15:34

福和橋下工地傳意外 男疑闖入工地遭挖土機輾過身亡

2019-10-09 15:32

雲林東勢4樓住宅竄火苗 所幸無人傷亡

2019-10-09 14:54

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 14:36

紀念友情的鸚鵡颱風天飛丟了 警送回飼主好樂

2019-10-09 13:56

台中校園疑傳霸凌 男高中生遭鋁桿打臉、狂呼巴掌

2019-10-09 12:55

屏東1男失足落水獲救 意識模糊送醫救治

2019-10-09 12:04

影／豬隊友「神助攻」 逃逸外勞遭女所長識破逮捕

2019-10-09 11:55

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

車熄火困路中央 巡邏警拿出這個即刻救援

2019-10-09 11:34

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

68歲男載老母 自撞雙亡

2019-10-09 00:19

閃狗導致4車連環撞？警調查根本沒有狗出現！

2019-10-08 21:29

國3汐止段7車連環撞 6人受傷送醫

2019-10-08 19:57

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

狠心！想棄養狗狗竟用機車拖行 飼主遭送辦

2019-10-08 16:10

高醫大兩學生遭休學生持棒攻擊 校方：已輔導該生多時

2019-10-08 15:27

高雄海關緝獲轉口未稅菸品 市價破1.5億元

2019-10-08 14:57

7旬子開車載9旬母衝撞到號誌桿 送醫均不治

2019-10-08 14:39

酒後超商買零食丟錢搞烏龍 醉男羞愧向警鞠躬道歉

2019-10-08 14:33

影／驚悚影片曝光 鶯歌嚴重車禍年邁母子雙亡

2019-10-08 14:32

「1對2」奪下警棍打傷警 他認罪判緩刑

2019-10-08 14:31

在火車撿到悠遊卡拿去消費189元 要花2萬才換得緩起訴

2019-10-08 14:02

誆騙馬來西亞養鯰魚種胡椒 3年拐鄰居投資1百萬

2019-10-08 13:59

高中生上課遭龜殼花蛇吻 送醫注射血清保命

2019-10-08 13:20

紙箱破底電池砸斷腳趾骨 他怒告店家判賠20萬

2019-10-08 13:16

影／花蓮街頭警匪追逐 通緝犯跑500公尺被捕獲

2019-10-08 12:51

國道三鶯交流道出口嚴重車禍 2人命危

2019-10-08 12:51

女子心臟病發倒地不起 警即刻救援送醫無大礙

2019-10-08 12:01

保障救災人員安全 雲林縣消防局將成立教育訓練科

2019-10-08 12:00

牢房狹小還抱置物箱通過 故意撞傷人被判拘役

2019-10-08 11:55

驚險！瓦斯管線「母湯」這樣放 專家告訴你要訣

2019-10-08 11:23

七旬翁湖心亭畔欲尋短 正妹女警用幸運發票度難關

2019-10-08 11:23

台中二消防員殉職 清水分隊消防救護車繫黃絲帶敬禮

2019-10-08 10:49

影／台74線車禍釀5公里回堵 疑因貨車突左偏釀禍

2019-10-08 10:35
看更多

熱門文章

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

台南某高工聽障生遭同儕「巴頭」鄉民怒 校：非霸凌

2019-10-08 16:34

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

地震倒塌奪14命 雲門翠堤大樓建商、營造商各判刑5年

2019-10-08 17:36

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22

台65泰山路段7輛車連環追撞 漏油冒煙消防急灑水降溫

2019-10-08 17:03

陸男台大撕毀連儂牆海報 移民署晚間強制陸男出境

2019-10-08 21:29

「國寶歌王」文夏疑遭餵毒？警鎖定看護調查

2019-10-09 11:24

獨／潤寅詐貸案 爆偵查卷宗外流

2019-10-08 17:56

獨／退警到國民黨嘉市黨部噴辣椒水 竟是因退休金遭砍

2019-10-08 21:21

早上六點叫外送 他多點一份滷肉飯原因超暖心

2019-10-09 09:54

鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

影／新竹警界最美的風景 美女警救援車禍騎士

2019-10-09 14:03

影／大陸學霸潛水消失6天 雙親慟：不能不明不白失蹤

2019-10-08 19:56

文夏疑遭餵毒昏睡？妻文香「進到病房嚇一跳」

2019-10-09 14:22

斷橋未爆彈？103橋需急修卻未修 交部未公開名單

2019-10-09 00:33

偷拍北一女、台大女學生被法辦 張子彥：我想賠錢和解

2019-10-09 13:35

影／為何拆解1500公噸跨港大橋只封港一天 答案曝光

2019-10-08 22:17

橋梁檢測超好賺？黃國昌：第一次看到毛利率100%財報

2019-10-08 19:06

三上市公司涉潤寅詐貸案 北檢羈押七人

2019-10-09 06:53

山老鼠集團 台東武陵山區遭逮

2019-10-09 10:08

台南麻豆警公布車禍統計 肇事原因以未依規定讓車最高

2019-10-09 09:28

不爽叫醒一拳打傷長庚醫師 男子醫療暴力檢方起訴

2019-10-08 21:22

台北街頭飆車撞死3人 審判長：只顧自己爽

2019-10-09 12:09

工輔法子法 綠委爭鬆綁「農地工廠恐變大」

2019-10-09 00:29

文夏住院疑遭餵毒？男看護正在偵詢中

2019-10-09 13:33

法警新制服「開箱」 10月16日亮相

2019-10-09 11:12

險！全台搶蓋「簽名橋」 鋼纜卻無法管

2019-10-08 23:55

警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10

閃狗導致4車連環撞？警調查根本沒有狗出現！

2019-10-08 21:29

被稱安插閨蜜擔任高雄市府要職 李佳芬再委任律師提告

2019-10-09 12:13

女庭長陳賢慧接新北院院長 女法官俞力華態度遭警告

2019-10-08 16:34

大甲鎮瀾宮採購設備3000萬弊案，副董事長等5人交保

2019-10-09 10:32

國3汐止段7車連環撞 6人受傷送醫

2019-10-08 19:57

缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40

游淮銀掏空台東企銀 賠2億3504萬

2019-10-08 19:57

半夜大雨 南方澳大橋拆除作業延遲3小時

2019-10-09 08:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top