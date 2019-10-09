竹縣內灣派出所搬新家 81年老派出所仍是打卡熱點

2019-10-09 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



新竹縣內灣鐵道旁的內灣派出所已有81年歷史，是縣內少數保留完整的日式木造派出所，更是台灣少有連巡邏車都進不去的派出所，只能徒步進入，是遊客打卡熱點，但因建築老舊、空間不足，去年在通往內灣風景區三叉路口的第二停車場重建，新辦公廳舍已於日前完工，今天舉行落成啟用典禮，未來民眾要報案或求助都更方便了。

新竹縣警察局表示，內灣派出所原址建於日治時期、西元1938年，也是全縣最古老的派出所，但因舊址位處內灣火車站鐵道旁山坡處，造成執勤機動性不足，廳舍也不符合警員辦公及民眾洽公需求，有時戶外及天花板會有蛇出沒，嚴重影響員警值勤情緒與安全。

為提升員警執行效能，橫山鄉公所無償撥用現有橫山鄉公有停車場土地，縣府也全力支持總工程預算2600萬元，規劃興建地上一層辦公廳舍，總樓地板面積約122坪。

新竹縣警察局表示，新內灣所以現代的文化石等建材，納入綠建築、節能、省水及隔熱設計概念，也保留原有日式建築風格，提供警員舒適的辦公空間及民眾寬敞的洽公環境。

新竹縣警察局長黃家琦也在落成啟用典禮，與前新竹縣警察局長、現保六總隊長張榮興、新竹縣秘書長陳季媛共同種下象徵傳承的五葉松，期盼同仁感恩惜福，為橫山分局奉獻更多的心力，以服務鄉親。