騎電動自行車沒戴安全帽！岡山違規多 9成是移工

2019-10-09 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄報導



交通管理新制上路，10月1日開始，即便是騎電動自行車，也得依規定配戴安全帽，各地警方陸續加強宣導、執法。岡山警分局執法一周後，發現轄內違規件數就高達461件，居高雄市之冠，再分析顯示，當中有9成是工廠外籍移工。岡山分局交通組長許朝治指出，將加強提醒違規移工，並透過人力仲介擴大宣導範圍。

根據最新道路交通細則，電動自行車騎士必須配戴安全帽，違者可處300元罰鍰。另外，若騎電動自行車超過速限25公里，可處900至1800元罰鍰；擅自改裝電動自行車輛者，可處1800元至5400元。

新規上路，岡山警分局強力執行電動自行車戴安全帽取締專案工作，7天內已舉發461件違規，占高雄市的27%，居全市之冠。警方分析發現，其中9成違規者是工廠移工。交通組指出，岡山轄內有三大工業區及數百家工廠，不少外籍移慣以電動自行車、電動輔助自行車代步，卻不熟悉交通新規，以致違規頻傳。

為加強宣導，岡山分局交通組特意趁違規民眾、外籍移工到分局繳納交通裁決罰鍰時，再次呼籲騎電動自行車時，務必戴安全帽，並符合其他交通新規。許朝治也指出，為讓宣導有明顯成效，將透過外籍移工人力仲介深化安全宣導。