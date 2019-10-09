雲林東勢4樓住宅竄火苗 所幸無人傷亡

2019-10-09 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣報導



雲林縣東勢鄉東勢西路今天早上8點02分傳出住宅火警，消防單位獲報後趕往現場救災，火勢在20分鐘內控制住，所幸無人員受傷，詳細火災原因仍有待調查中。

雲林消防局獲報指稱東勢鄉有棟4層樓鋼筋混凝土建物失火，火勢與濃煙從4樓竄出，消防局派遣東勢、北港、褒忠、四湖分隊，共消防車輛6輛、消防人員12人，由東勢分隊分隊長林宗賢指揮搶救。