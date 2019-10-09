紀念友情的鸚鵡颱風天飛丟了 警送回飼主好樂
基隆市林姓女子飼養的鸚鵡「三百」，上月底米塔颱風來襲時，不慎讓牠從肩膀飛走。後來有人在七堵河堤拾獲鸚鵡送到派出所，警員陳呂威檢視腳環，發現上面數字似是電話號碼，順利找到飼主。林女說，「三百」是朋友用低價300元賣給她，記錄一段友情，失而復得很開心。
警方說，日前有人「報案」，稱在七堵區河堤散步時拾獲一隻鸚鵡，警方請對方就近送到基隆市警三分局七堵派出所。陳呂威接手後查看鸚鵡花色等特徵，上網查詢發現鸚鵡品種為「鳳梨小太陽」，接著確認分局轄區近期並沒有人「協尋」走失的鸚鵡。
這隻鸚鵡戴有腳環，陳呂威仔細檢視，發現除了有腳環編號，還有一組可能是電話號碼的數字，研判是飼主的電話，撥打後順利連絡上林女，通知她到派出所領回鸚鵡。
林女向員警說，一年多前有個朋友知道她想養鸚鵡，用友情價300元割愛，她很感動，就把這隻鸚鵡取名「三百」，見證這段友情。
米塔颱風來襲期間，她帶著鸚鵡到戶外，沒想到因為扣環沒有裝好，竟讓鸚鵡飛離肩膀。這隻鸚鵡她一手養大，鳳梨小太陽又很容易與人親近，人鳥感情很好，但不知道是不是因為天氣不好，鸚鵡很快的飛離視線，難過了好幾天，接到警員通知找到鸚鵡好開心。
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