紀念友情的鸚鵡颱風天飛丟了 警送回飼主好樂

2019-10-09 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆報導



基隆市林姓女子飼養的鸚鵡「三百」，上月底米塔颱風來襲時，不慎讓牠從肩膀飛走。後來有人在七堵河堤拾獲鸚鵡送到派出所，警員陳呂威檢視腳環，發現上面數字似是電話號碼，順利找到飼主。林女說，「三百」是朋友用低價300元賣給她，記錄一段友情，失而復得很開心。

警方說，日前有人「報案」，稱在七堵區河堤散步時拾獲一隻鸚鵡，警方請對方就近送到基隆市警三分局七堵派出所。陳呂威接手後查看鸚鵡花色等特徵，上網查詢發現鸚鵡品種為「鳳梨小太陽」，接著確認分局轄區近期並沒有人「協尋」走失的鸚鵡。

這隻鸚鵡戴有腳環，陳呂威仔細檢視，發現除了有腳環編號，還有一組可能是電話號碼的數字，研判是飼主的電話，撥打後順利連絡上林女，通知她到派出所領回鸚鵡。

林女向員警說，一年多前有個朋友知道她想養鸚鵡，用友情價300元割愛，她很感動，就把這隻鸚鵡取名「三百」，見證這段友情。