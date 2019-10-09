台中校園疑傳霸凌 男高中生遭鋁桿打臉、狂呼巴掌

2019-10-09 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中一所私立高中疑發生霸凌事件，一名男學生疑因在網路上發表言論得罪人，昨中午在福利社先遭一名男學生持鋁桿打臉，接著又被抓頭髮，連續被呼巴掌10多下，最後再用紙張摀臉，旁邊雖有多名同學圍觀，還有人拿手機錄影，卻沒人出面制止，最後影片上傳至臉書爆料公社。校方表示，經約談相關學生了解事情經過，這是偶發學生個案問題，非霸凌事件。

校方指出，朱姓男學生與高姓男學生因在網路上發生言語上誤解，昨天中午午餐時間，兩人相約到福利社談判，朱生對高生有抓頭拍臉及用紙張擦臉等行為，圍觀學生也在旁用手機拍攝發生經過，被福利社工作人員發現後立即制止。

學校收到網路爆料公社影片後，立即了解發生狀況，已經完成校安通報及召開校園安全會議，請學務處、輔導室、導師加強學生行為輔導及問題反映處理能力，導正學生偏差行為發生。今早朝會時間也加強學生霸凌及網路法律問題。

校方表示，今早約談相關學生了解事情經過，這是偶發個案，非霸凌事件，針對相關學生進行行為輔導及問題化解，同時加強相關法律問題及責任說明。聯絡雙方家長到校說明學校處理情形及後續輔導措施，針對相關偏差行為的學生，學校會召開獎懲委員會，建議懲處的方式。

中市府教育局表示，經查該高中於10月8日發生學生衝突事件，學校知情後已通知雙方家長到校了解案情及研議相關處置措施；行為人的行為恐已違反校規，釐清案情後，將移送學生獎懲委員會評議。此外，學校已於今早朝會加強宣導，避免類此情形再次發生，另已安排輔導教師提供相關輔導措施。