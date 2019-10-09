屏東1男失足落水獲救 意識模糊送醫救治

2019-10-09 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東報導



屏東東港鎮豐漁橋，今天上午9點多，有名男子失足跌落水中，附近民眾見狀趕緊報案，消防隊抵達後，立刻將人拉回岸上，不過，消防人員不斷向男子呼喊，卻意識模糊，目前緊急送往醫院治療。