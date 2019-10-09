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屏東1男失足落水獲救 意識模糊送醫救治

2019-10-09 12:04聯合報 記者江國豪／屏東報導

屏東東港鎮豐漁橋，今天上午9點多，有名男子失足跌落水中，附近民眾見狀趕緊報案，消防隊抵達後，立刻將人拉回岸上，不過，消防人員不斷向男子呼喊，卻意識模糊，目前緊急送往醫院治療。

屏東縣消防局表示，9點19分接獲民眾報案，於東港鎮豐漁橋下有民眾失足落水，出動東港分隊共5車1艇10人前往，由分隊長林聖峰帶隊前往，在9點30分帶隊官回報現場1名男性溺者（年約37歲）意識模糊，分隊到場後，將溺者拉回岸上送往東港輔英醫院治療。

屏東東港鎮豐漁橋，今天上午9點多，有名男子失足跌落水中。圖／屏東縣消防局提供
屏東東港鎮豐漁橋，今天上午9點多，有名男子失足跌落水中。圖／屏東縣消防局提供
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