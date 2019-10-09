影/豬隊友「神助攻」 逃逸外勞遭女所長識破逮捕

2019-10-09 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／綜合報導



台南市警三分局安南派出所女所長曾婉甄，帶隊展開夜間巡邏，發現一輛計程車行經海中街呼嘯而過，車上乘客大聲大聲喧譁，曾上前攔查，同車4名男乘客中，20歲男子未帶證件，但連身分證字號都無法說清楚，台灣友人跳出來大聲說:「他中文不好！」，同車乘客欲蓋彌彰，曾驚覺可疑，帶返所仔細查詢，查出20歲男子是逃逸的印尼外籍勞工。

台南市警察局共有146個派出所及分駐所，只有2名女性派出所長，除了市警二分局民權派出所長郭若萱外，另一人是安南派出所長曾婉甄，曾認真的工作態度，常常讓所內同仁自嘆不如，並有「虎威」稱號。

曾婉甄前晚11點多執行巡邏勤務，經過安南區海中街時攔下計程車，旁友人跳出來大聲說「他是原住民但中文不好」，由於該男子五官深邃，雖與原住民五官神似，但曾研判男子不僅中文不佳，連身分證字號都無法說清楚，明顯與原住民身分不符，因此堅持帶返所仔細查詢，查出是出逃逸的外籍勞工。