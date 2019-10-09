鎮瀾宮線上光明燈疑涉弊 鄭銘坤：相信司法會還公道

2019-10-09 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



台中大甲鎮瀾宮採購的線上光明燈設備案，金額為3000多萬元，疑爆發「假採購、真詐欺」，台中檢調昨兵分多路展開搜索傳訊，帶回鎮瀾宮副董事長鄭銘坤父女及其他廠商等10餘人，訊後以涉嫌違反證券交易法等罪，檢察官命鄭銘坤以100萬交保，廠商趙男50萬交保，李男、謝女、鄭女各以20萬交保。鄭銘坤今天表示，「相信台灣的司法，也相信司法會還我公道。」

檢調指出，鄭銘坤除擔任大甲鎮瀾宮副董事長外，他還是某策劃展場公司的實際負責人，而他的女兒也是這家公司的股東、謝女則是這家公司的業務經理、李男是這家公司負責人；趙男則是配合廠商。

檢調查出，大甲鎮瀾宮於2016年間，採購線上光明燈設備案，金額為3000多萬元，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤找配合廠商，由配合廠商賣光明燈的硬體、軟體設備給中華電信，再由中華電信轉賣給鄭銘坤的公司，疑全是「假採購、假交易」。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，這是由女婿開設的公司與其朋友一起合作，邀請鎮瀾宮與中華電信三方合作做線上光明燈。他認為中華電信是好的企業，也能促進年輕人點光明燈，結果機台試做3個月，因軟體不適合就沒做了，機台已載走，鎮瀾宮也未跟他們正式簽合約。