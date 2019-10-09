缺錢假裝被綁架 新竹女被抓包在旅館歡唱卡拉OK

2019-10-09 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



新竹一名年約40歲的林姓女子，疑似為了騙取家人的錢花用，竟自導自演假裝欠地下錢莊150萬，因還不出錢被陳姓男友及友人黃男挾持至家中要求拿錢贖人，又因拿不到錢憤而噴漆「欠錢還錢」等字樣，家人見事態嚴重報警處理，沒想到陳男與林女卻被警方發現在新北市某汽車旅館內歡唱卡拉OK，才識破這起詐騙案，全案依詐欺、毀損、恐嚇取財等罪函送地檢署偵辦。

竹東分局表示，日前林女的哥哥至竹東派出所報案，林男向警方表示妹妹自今年9月初到台積電工作後就失去聯絡無影無蹤，直到9月中接到不知名男子打電話到家裡討債，說妹妹積欠150萬元債務，因利滾利多20萬利息，需還清才能換得自由。

由於家人短時間內籌不到錢，陳男在9月22日下午2點與友人黃男，佯裝挾持林女至竹東其家人住處2樓談判，但林女的阿嬤當下手邊無現金，雙方約定一周後交錢贖人，未料陳男隔天因遲未接獲相關承諾付現電話，便到林女家人住家噴漆「欠錢還錢」等字樣。林女哥哥見事態嚴重，才到妹妹戶籍所在地的竹北分局三民所報失蹤人口案，請警方協尋。

警方接獲報案後恐林女有生命危險，立即啟動偵查與搜救，利用手機基地台定位，發現林女應該就在新北市土城區某間汽車旅館內，便請當地派出所立即派員查訪，沒想到警方到場後卻赫見林女與陳男正在旅館內開心唱歌，根本沒有遭人綁架，警方推斷自編自演可能性甚高，立即北上將2人帶回詢問，並通知黃男到案說明。