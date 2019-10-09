警界協尋達人許耀彬幫14年無主孤魂找到家屬 落葉歸根

2019-10-09 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



海巡署第13岸巡大隊14年前處理無名女屍案，因查不出死者身分，將大體依「編號A046無名女」葬於基隆市南榮公墓無主墓區。基隆警一分局三組組長許耀彬比對上千筆資料，查出死者可能是黃姓老婦人，通知家屬做DNA親緣關係比對吻合。家屬到墓地祭拜時淚流滿面，感謝警方讓離家14年的母親找到回家的路，不再是無主孤魂。

警一分局表示，許耀彬檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現13岸巡大隊2005年9月27日受理新北市瑞芳區南雅海域女性浮屍案。死者長期浸泡海水，面容難以辨識，身上也無證件、飾物等可識別之物，採集指紋也沒法查出身分，最後以無名屍公告協尋，時間已14年。

許耀彬依無名屍的體型、外觀輪廓及陳屍區域等特徵，搜尋分析上千筆協尋資料，今年8月間比對出住在桃園市，2005年失蹤的92歲黃姓老婦人特徵相近。黃婦的家屬接到許的電話，認為百分之百是詐騙電話，因為他們不相信事隔14年，還有警察還在調查母親失蹤案，經許耐心解說，才相信「奇蹟出現了」。

黃婦的子女說，母親在2005年9月失蹤，剛開始他們用盡一切方法四處尋找，還多次無助的求神問卜，但一直沒有消息。他們仍然十分思念母親，逢年過節更盼奇蹟出現，母親回家團圓。

警方採集黃婦子女的唾液檢體送法務部法醫研究所，與該具無名屍做DNA親緣關係比對，結果吻合，確認死者為失蹤14年的黃姓老婦人後，聯繫基隆地檢署原相驗股檢察官調卷，並依法醫研究所親緣鑑定書開具黃婦相驗屍體證明書，昨天將編號「A046無名女」正名為黃婦姓名。