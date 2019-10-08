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台65線7車連環撞…運瓦斯貨車也遭殃 漏油冒煙急灑水降溫

狠心！想棄養狗狗竟用機車拖行 飼主遭送辦

2019-10-08 16:10聯合報 記者張雅婷／新竹報導

新竹縣一對父子昨天深夜騎機車綁著黃色中型犬，拖行一段路之後棄置海邊，熱心居民發現該狗四肢有破皮流血，協助送醫救治並報警；竹北警分局表示，26歲車主坦承騎車帶狗棄養，並非全程拖行，不過過程全被目擊者全程拍下，已涉嫌違反動物保護法，警方透過目擊者提供的車號找到26歲車主，訊後將函送新竹地方檢察署偵辦。

昨天晚間10時許一則關於「鳳崗路五段虐狗事件」貼文引起警方重視，竹北鳳崗派出所表示，晚間8時35分接獲民眾報案指稱，「於竹北上鳳岡路往新月沙灣方向，有人以機車拖行方式，拖行犬隻導致犬隻受傷」，派員至民眾指稱地點察看後，發現有1隻瘦弱白黃色中型犬，四肢有破皮流血，無法正常站立行走，經附近熱心居民協助，隨後犬隻經民眾先行送醫救治，經救治後已無大礙。

根據現場目擊者向警方指稱，有2名男子以機車拖行該犬隻，致犬隻受傷，2名男子將犬隻棄置後，隨即離開現場，現場目擊者趕緊拍下照片，並上傳臉書貼文。警方透過民眾所攝下的車牌號碼清查出車主，並經報案民眾指認車主為拖行犬隻的男子後，通知車主到案說明。

警方根據機車車號，通知車主到案說明。26歲車主告訴警方，這隻狗原本是他飼養，因為不想養了，當晚騎車載父親帶著狗，準備到海邊「野放」；從住家到海邊近8公里，沿途有時載著狗，並沒有全程拖行牠。

警方表示，26歲車主涉嫌違反動物保護法第6條及第25條第1項第1款，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，恐處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上，200萬元以下罰金，訊後函送新竹地檢署偵辦。竹北警分局也呼籲社會大眾應尊重生命，愛護動物，並感謝民眾關心毛小孩，當場攝影並提供警方查緝。

遭拖行的狗經送醫救治後已無大礙。記者張雅婷／翻攝
遭拖行的狗經送醫救治後已無大礙。記者張雅婷／翻攝
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