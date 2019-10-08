北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



消防救護車有優先路權，但非絕對路權，北市議員世正下午在議會質詢指出，近5年來北市的救護車、消防水箱車、雲梯車等，趕現場時出車禍，約三成的肇責是消防局駕駛。吳世正認為，很多民眾不知道執勤中車輛的的位置，可能造成車禍原因。他要求消防局參考其他國際城市的作法，減少車禍發生。

吳世正說，消防局車輛的車禍從104 年至今年1到9月， 近5年發生71件，造成31人受傷，還有2人死亡，消防局駕駛有責任的比率是34%，雙方均有肇責是15%，可見救護時發生車，消防駕駛的責任無法完全免除。

至於出勤發生事故原因 ，據統計，最多的是因未依規定讓車，其他包括未保持安全距離、擦撞、轉彎不當等。

消防局指出，依規範，民眾在路上聽到消防救護車輛警報聲，應靠兩側，另廣播器會也會提醒用路人靠邊或向前，若在路口被照相，罰單也會撤除。

但吳世正質疑，若在大的路口，民眾常不知道消防救護車的方向，應設法讓用路人更清楚執勤中救護車的位置，並參考其他國家的作法，消防救護車的駕駛的有優先路權，但非絕對路權。

他說，以日本為例，有救護現場緊急通行支持系統，車上有感知器，可以透過行中心用科技管制燈號開路，另外，像卡達，民眾車上的收音機會收到救護車的警告「有救護車接近，請讓路」，大陸杭州也可以透過人工智慧操控紅綠燈，確保救護車出勤暢行無阻。