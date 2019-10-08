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7旬子開車載9旬母衝撞到號誌桿 送醫均不治

2019-10-08 14:39中央社 新北8日電

年近7旬的呂姓男子今天上午開車搭載年近9旬的母親出門，行經國道2號三鶯交流道出口時，不知何故竟直衝撞擊路邊號誌桿，造成兩人當場失去呼吸心跳，經送醫仍不治。

這起車禍發生在今天中午11時22分，68歲呂姓男子開車搭載高齡89歲母親由桃園市八德區出發，到三鶯交流道出口的新北市鶯歌區福德一路177巷口，不知何故，竟高速衝撞路邊號誌桿，並波及旁邊車行待售車輛。

由於衝擊力道強烈，造成呂男及呂母傷勢嚴重，當場沒有呼吸心跳，2人經緊急送往桃園聖保祿醫院急救後仍宣告不治。警方已完成現場採證，並調閱路口監視器影像，進一步釐清事故發生原因。

事故國道

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