保障救災人員安全 雲林縣消防局將成立教育訓練科

2019-10-08 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林報導



為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善率領消防局長林文山等人，前往日本東京消防廳交流，作為日後強化各項防救災的參考，張麗善表示，將指示消防局成立教育訓練科，強化消防人員專業救災訓練，並規畫成立特種搜救大隊，因應將來各項複合式災害搶救。

林文山表示，這次到日本參訪由東京消防廳總監安藤俊雄親自接見，彼此交換許多防災、救災經驗，期間走訪臨海廣域防災公園、池袋防災教育館、東京消防博物館、及所屬第二方面消防本部及其機動救助部隊等單位。

張麗善表示，日本天然災害頻繁，對防災更加重視，廣設防災教育館，讓民眾觀念提升，以達到災害來臨時有自救應變能力，減少人命傷亡，東京消防廳總合指令室亦將東京都所有監視系統，接至該室統一整合以利災害隨時掌握災況。

都立臨海廣域防災公園平時作為公園用途讓民眾舒心，內部有讓民眾可以學習的防災體驗館，隨時做好災害來臨時的準備，面對緊急發生災難，如何做好相關應變措施，以及災害時掌握基本求生技能等相當重要。

張麗善表示，此行參訪獲益良多，面對越來越嚴峻的天災劇變考驗，加上日前台中工廠大火造成2名消防員殉職，未來消防局將成立教育訓練科，專辦各項消防人員專業的救災訓練，保障救災人員安全。