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司法基礎建設：司法判決新聞稿如何煉成？

保障救災人員安全 雲林縣消防局將成立教育訓練科

2019-10-08 12:00聯合報 記者陳雅玲／雲林報導

為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善率領消防局長林文山等人，前往日本東京消防廳交流，作為日後強化各項防救災的參考，張麗善表示，將指示消防局成立教育訓練科，強化消防人員專業救災訓練，並規畫成立特種搜救大隊，因應將來各項複合式災害搶救。

林文山表示，這次到日本參訪由東京消防廳總監安藤俊雄親自接見，彼此交換許多防災、救災經驗，期間走訪臨海廣域防災公園、池袋防災教育館、東京消防博物館、及所屬第二方面消防本部及其機動救助部隊等單位。

張麗善表示，日本天然災害頻繁，對防災更加重視，廣設防災教育館，讓民眾觀念提升，以達到災害來臨時有自救應變能力，減少人命傷亡，東京消防廳總合指令室亦將東京都所有監視系統，接至該室統一整合以利災害隨時掌握災況。

都立臨海廣域防災公園平時作為公園用途讓民眾舒心，內部有讓民眾可以學習的防災體驗館，隨時做好災害來臨時的準備，面對緊急發生災難，如何做好相關應變措施，以及災害時掌握基本求生技能等相當重要。

張麗善表示，此行參訪獲益良多，面對越來越嚴峻的天災劇變考驗，加上日前台中工廠大火造成2名消防員殉職，未來消防局將成立教育訓練科，專辦各項消防人員專業的救災訓練，保障救災人員安全。

因台灣地震頻繁，縣府將規畫成立雲林縣特種搜救大隊，並加強災害應變中心建置即時影像傳輸設備，以利整合掌控災害情資，加速災難防救的效率，因應雲林縣有全亞洲最大的石化工廠六輕園區，消防局持續添購各項化災搶救裝備器材，加強人員安全教育訓練。

為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善（左一）率領消防局長林文山（左三）等人，前往日...
為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善（左一）率領消防局長林文山（左三）等人，前往日本東京消防廳交流，作為日後強化各項防救災的參考。圖／雲林縣政府提供
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為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善（中）率領消防局長林文山（左四）等人，前往日本...
為強化災害應變能力，雲林縣長張麗善（中）率領消防局長林文山（左四）等人，前往日本東京消防廳交流，作為日後強化各項防救災的參考。圖／雲林縣政府提供
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東京張麗善消防員

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