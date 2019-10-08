七旬翁湖心亭畔欲尋短 正妹女警用幸運發票度難關

2019-10-08 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中報導



台中市第二警分局女警余珮毓是公認美女警察，她3日在台中公園湖心亭巡邏時，發現邱姓老翁在湖畔遊蕩，還高喊「不想活了」，女警前往關心，還攙扶老翁返家，才發現老翁客廳桌上擺了一封遺書，余因日前才收到朋友送的中獎的統一發票兩張，獎金有400元，她希望把「好運」傳出去，因此隔天兌換了發票後，利用獎金購買便當、罐頭等物資前往探視老翁，並通知市府社會局前往關懷。

台中市第二警分局公園所表示，女警余珮毓3日中午在台中公園的湖心亭周邊巡邏，發現邱姓老翁（74歲）撐著拐杖在湖畔徘徊，還因走路不穩而跌倒，女警上前攙扶、關心，才知邱獨自一人租屋在公園附近，關心過程中，邱數度嚷嚷「不想活了」，女警為免發生意外，先安撫邱情緒，並提議一起用午餐，但邱生氣拒絕，還表示要先回家，直說「改天再來跳」。

女警余珮毓因放心不下，堅持扶著邱返回租屋處，並察看邱家中狀況，發現邱屋內凌亂不堪，桌上還放著一封遺書，過程中女警不斷開導老翁，但老翁一直沈默不作聲，女警評估老翁暫時沒有危險，立即返所向相關單位通報自殺、老人保護等防護措施，再與社工聯繫，掌握老翁狀況，並不時電話關心老翁，加油打氣。

女警余珮毓說，之前才接受朋友送的兩張7、8月統一發票中獎200元的「幸運發票」兩張，當時朋友的用意是希望把好運氣分享給她，她看到老翁的狀況後，希望老翁平安順遂，因此利用兩張發票的400元獎金，購買老翁愛吃的爌肉便當肉鬆、魚鬆罐頭等物資，並在隔天拿到老翁住處。

余珮毓說，老翁看到她與所長李銘卿又前往探視，逐漸打開心房，感謝警方的關心，還說已打消尋短念頭，承諾會好好照顧自己。

第二警分局公園所長李銘卿表示，警察的工作經常與人有關，要發揮同理心，民眾才會感受到警方的熱忱。