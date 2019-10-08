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影／台74線車禍釀5公里回堵 疑因貨車突左偏釀禍

2019-10-08 10:35聯合報 記者陳宏睿／台中報導

台中市豐原警分局頭家所3日清晨7時許獲報，台74線20.6公里處發生車禍，造成5公里長的回堵，警方獲報後鳴笛趕赴現場，因當時正值上班時間，車輛眾多，但駕駛人聽到警笛，仍配合讓道，讓警方在7分鐘內趕赴現場，排除車禍現場，讓交通恢復順暢。經查是開貨車的張姓司機因身體不適，突然將貨車左偏才釀禍，詳細案發原因，有待後續調查。

台中市豐原警分局頭家表示，由於肇事地點鄰經國道4號施工縮減處，由三線道縮減為二線道，且適逢上班時間，車流量眾多，回堵長達近5公里。警方為能於最短時間內抵達現場，開啟警鳴器沿線在車陣中穿梭，路旁車輛紛紛讓道配合警方，展現警民合作精神。

警方調查，車禍是張姓男子（18歲）開貨車沿台74線（東往西方向）外側車道直行，邱姓男子（54歲）開轎車同向行駛在內側車道，張疑因身體不適，不慎往內側車道偏移，導致貨車左前方車身與轎車右後方車身發生擦撞，雙方無人受傷，也無酒精反應，肇事原因有待後續釐清。

警方依規定到場後，除指揮現場交通、避免二次車禍外，並立即拍照蒐證，繪製現場圖，7分鐘內便將事故排除，恢復正常通行；目前雙方欲自行和解，無提出刑事告訴。

頭家所長蕭偉志呼籲，民眾開車在外，應隨時注意身體狀況；若有突發性身體不適情形，應注意路況，緩慢靠往路邊休憩片刻，必要時通報警消人員到場協助，避免意外發生。

台中市張姓男子3日清晨駕駛貨車行駛在台74線20.6公里處，疑因身體不適，突然左...
台中市張姓男子3日清晨駕駛貨車行駛在台74線20.6公里處，疑因身體不適，突然左偏擦撞轎車，造成5公里的回堵。記者陳宏睿／翻攝
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台中市張姓男子3日清晨駕駛貨車行駛在台74線20.6公里處，疑因身體不適，突然左...
台中市張姓男子3日清晨駕駛貨車行駛在台74線20.6公里處，疑因身體不適，突然左偏擦撞轎車，造成5公里的回堵，警方獲報鳴警笛趕赴現場。記者陳宏睿／翻攝
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車禍車道台中市

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