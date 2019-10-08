離奇車禍！ 機車騎士一撞飛噴躺上人家車頂

2019-10-08 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義報導



嘉義縣治祥和三路與朴子三路交岔路口，上午發生機車與轎車相撞車禍，衝擊力大，男機車騎士整個人飛噴到車頂上，倒臥車頂，消防局獲報出動救護車，就近送往嘉義長庚醫院。

車禍現場，騎士整個被撞飛，倒臥車頂，讓路過駕駛及民眾，看得目瞪口呆，警方初步調查，縣治祥和三路與朴子三路交岔路口，朴子市轄區，上午9點31分發生機車與轎車相撞車禍。