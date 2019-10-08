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顧安全 台南將軍義消顧問捐火災警報器助弱勢

2019-10-08 08:51聯合報 記者謝進盛／台南報導

台南市將軍區義消顧問團聯合捐出20萬元，供採購住宅用火災警報器690顆；將優先提供將軍區獨居老人、身心障礙及低收入弱勢家庭安裝，打火兄弟說，這是最實際禮物，住戶居家安全將更有保障。

鑑於近日國內有多起住宅火災住戶能成功順利逃生，經查是透過住宅用火災警報器感知火警後發出警告，住戶能提早反應逃生，

為提升轄區人員生命財產安全，將軍分隊義消顧問團長陳進財及義消分隊長吳寶宗號召將軍義消顧問團成員聯合捐贈20萬元供採購住宅用火災警報器690顆；而將軍區轄內獨居老人、身心障礙及低收入戶，經查約981戶，目前安裝363戶，安裝率約37 ％，為確保轄區內避難弱者居住安全，將優先提供，讓住戶們居家安全更有保障。

南市政府消防局第三救災救護大隊表示，所轄大北門6個行政區避難弱者約7028戶，安裝約2919戶，安裝率約41 ％，尚需約4000餘顆。

消防局長李明峯表示，如果住戶家都能安裝住宅用火災警報器，就能在火災發生初期偵測到濃煙、發出火警警報聲響，提醒住戶逃生降低傷亡，消防局將持續推廣住宅用火災警報器安裝，期待更多企業及公益團體持續捐贈，達到每戶住宅都能有至少1顆住宅用火災警報器目標。

台南市將軍區義消顧問團捐助採購住宅用火災警報器，讓弱勢住戶居家安全更有保障。圖/...
台南市將軍區義消顧問團捐助採購住宅用火災警報器，讓弱勢住戶居家安全更有保障。圖/南市政府消防局第三救災救護大隊
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