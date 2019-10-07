韓國瑜親盯上百警力擴檢 喊「沒有治安沒有一切」

2019-10-07 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／即時報導



高雄警方甫因「直播主之亂」繃緊神經，面對本周國慶日連假，警方今晚啟動連三天擴大臨檢勤務，市長韓國瑜也到鳳山警分局對160多名警力勤教，強調「沒有治安沒有一切」，必把治安放第一位，再來才是樂業。

韓國瑜說，「沒有治安沒有一切」，所有市民朋友最關切的是安居，治安放在第一位，再來是樂業，各行各業賺錢容易、百業興旺，高市政府整個團隊及高市警局對治安維護抓得很緊；韓也說，前陣子才掃黑過，今天開始擴大路檢，威力掃蕩，尤其10月一大堆海內外觀光客會來高雄，平時就很重視治安，這時候更希望遊客來高雄玩得開心、安全。

高雄市警局指出，此次連假前的擴大臨檢勤務，由鳳山分局規劃，今晚結合刑大、交大、保大及三民二、苓雅、仁武、林園、前鎮及小港分局出勤。

警方指出，此次劃分三階段執行，分別為「臨檢組」、「封閉式路檢組」及「重要聯外道路威力路檢組」，運用優勢警力，針對轄內可能易聚眾滋事場所，包括大型電子遊戲場、釣蝦場等複合式遊戲場進行臨檢，展開高強度封鎖式區域臨檢、路檢，徹底掃蕩不法。